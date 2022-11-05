Messi y Ronaldo fuera de la lista de los más valiosos de Qatar 2022

El Mundial de Qatar 2022 dará inicio este 20 de noviembre y todos los ojos del mundo estarán atentos de las grande figuras que buscarán lograr el éxito con sus selecciones, el portal alemanán Transfermark realizó una lista de los futbolistas más valiosos que estarán presentes en el campeonato, sorprendentemente, no figuran Lionel Messi, ni Cristiano Ronaldo.

Considerados por muchos como dos de los mejores futbolistas de la historia, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo quedaron fuera de la clasificación como los más caros de Qatar 2022, resultado del paso inquebrantable de los años, pues ambos astros se encuentran cada vez más cerca del retiro y de sus mejores días.

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Los jugadores más valiosos de Qatar 2022

|Reuters

En la calisificación elaborada por Transfermark pone en primer lugar al delantero del PSG Kylian Mbappé, con un valor estimado en 160 millones de euros. Si bien el futbolista más valioso en el mundo es el noruego Erling Haaland (con 170 millones), éste no estará presente en el Mundial de Qatar 2022.

1.- Kylian Mbappé - 160 millones

2.- Vinicius Jr - 120 millones

3.- Phil Foden - 110 millones

4.- Pedri - 90 millones

5.- Jude Bellingham - 90 millones

6.- Bukayo Saka - 90 millones

7.- Harry kane - 90 millones

8.- Dusan Vlahovic - 85 millones

9.- Federico Valverde - 80 millones

10.-Kevin de Bruyne - 80 millones

Los ingleses entre los más caros de Qatar 2022

Cuatro de los 10 futbolistas más valiosos de qatar 2022 son de la Selección de Inglaterra, y 4 de ellos juegan para la Premier League, siendo la liga que más futbolistas de alto precio tiene.

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Por el lado del continente americano, fue vinicius Jr el jugador más valioso, doblado el precio de marcado de Lionel Messi, quien está tasado en 50 millones de euros.

Lo Mexicanos más valiosos del Mundial de Qatar 2022

Entre los futbolistas con mayor gama en el mercado del futbol mundial y que estarán presentes en Qatar 2022, se encuentran los futbolistas Hirvinh Lozano y Edson Álvarez, los dos tasados en precio fijo de 30 millones de euros.