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Fue el arquero con más atajadas del Mundial 2026, pero salió de su equipo por menos de 5 millones
Orlando Gill, guardameta de Paraguay, fue vendido a Europa por una cifra mínima pese a ser figura de su equipo en la Copa del Mundo
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FIFA sanciona a Argentina por la riña en la Final del Mundial 2026 congelando a tres jugadores de la albiceleste
Argentina ha recibido las sanciones de la FIFA por las peleas de la Final del Mundial 2026; Paredes, Molina y Almada son los castigados, además de Gavi por España.
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FIFA sorprende con mensaje dedicado a la Ciudad de México tras el Mundial 2026
El ente organizador recordó a la Ciudad de México tras haber sido una de las sedes de la Copa del Mundo
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Destapan imágenes nunca antes vistas de la Final del Mundial 2026 entre España y Argentina
La FIFA compartió imágenes del partido definitorio desde la visión del árbitro Slavko Vinčić
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OFICIAL: Xavi Hernández es nuevo entrenador de Selección Nacional rumbo al Mundial 2030
Xavi Hernández fue confirmado como nuevo entrenador de una Selección Nacional de cara al Mundial de 2030
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Lionel Messi habla por primera vez de la final que Argentina perdió con España: “Nunca pude...”
Leo Messi despidió a su padre Jorge en Instagram y también habló de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™
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Cuáles son los países que apoyan la continuidad de Infantino en la FIFA (Argentina incluida)
Tras la caída del proyecto de capitales privados en el Mundial, se habla sobre las elecciones de la FIFA donde Gianni Infantino busca la reelección
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Llevó a su Selección a la Semifinal del Mundial 2026 y ahora llegaría a Arabia Saudita
Un entrenador que dirigió en las Semifinales de la Copa del Mundo más reciente podría llegar al futbol saudí
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Johan Vásquez regresó a Italia tras el Mundial y no la está pasando nada bien con su equipo
El mexicano ya reportó en Italia, pero en su regreso a las canchas su equipo se comió 10 goles
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OFICIAL: Jugador Campeón del Mundo con España llega a la liga estadounidense
Ferran Torres será el encargado de dar inicio a este partido en Estados Unidos
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El mexicano que busca derrumbar a un campeón mundial para jugar en España
Un futbolista mexicano buscará desplazar a un español campeón del mundo en 2026 para ganarse la titularidad en Europa
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Ni 15 millones pagaría Juventus por un campeón del mundo con Argentina
La Juventus se bajó de las negociaciones por una de las figuras de Argentina tras brillar en la Copa Mundial de la FIFA 2026™
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Jugaron el Mundial 2026 con México, pero ahora fueron borrados de sus clubes en Europa
Dos jugadores de la Selección Mexicana no fueron convocados por sus respectivos equipos en Europa
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Marcos Llorente se cansó de las especulaciones y habló de sus fotos con Ferran Torres
Los futbolistas españoles fueron vistos de vacaciones en Ibiza, generando teorías en las redes sociales; ya hay respuesta de los jugadores
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Vozinha finalmente no llegaría a Colo Colo: otro equipo pondría más millones por su fichaje
El portero sensación de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ podría tener un giro de 180 grados respecto a su futuro
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Cole Palmer desdeñó el México vs Inglaterra; ¿cuánta audiencia tuvo el partido de octavos de final?
Cole Palmer se quedó fuera de la convocatroria para la Copa del Mundo y tuvo que ver a sus compañeros desde casa
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Enfrentó a México en el Mundial 2026 y ahora fue echado de su selección
La federación de su selección anunció su salida tras enfrentar a México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™
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Estrella de Inglaterra afirma haberse quedado dormido al ver jugar a México durante el Mundial 2026
Cole Palmer, jugador del Chelsea, reveló que no vio el juego entre México e Inglaterra completo por haberse dormido en el entretiempo
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TODOS los expedientes que la FIFA abrirá contra Argentina: lista completa y detalles
La organización internacional investigará a la Selección de Argentina tras su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026™
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En medio de su conflicto en la MLS, FIFA recuerda a Chucky Lozano a días del Mundial 2026
La máxima organización internacional recordó el gol de Hirving Lozano con la Selección Mexicana ante Alemania en el Mundial de Rusia 2018
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Se le complica todo a Enzo Fernández: está teniendo problemas con su club tras el Mundial 2026
El mediocampista argentino regresará al Chelsea con su futuro sin resolver y las negociaciones por su contrato detenidas
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Destaca entre promesas: el puesto de Gilberto Mora entre los sub-18 más valiosos
El jugador de Xolos sigue dando de qué hablar después de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y ahora se une a otra prestigiosa lista a nivel global
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No solo Argentina: la FIFA también inició una investigación contra una estrella de España
La organización analiza posibles sanciones tras la Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ entre España y Argentina
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¿Peligra el Mundial 2030? Cuál podría ser la sanción de FIFA para Argentina
La Selección de Argentina podría recibir una serie de sanciones tras su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026™
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Cuáles son los puntos del reglamento por los que FIFA investiga a Argentina
Esto dice el reglamento de la organización sobre las posibles faltas de Argentina durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™
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ÚLTIMA HORA: la FIFA abre investigación contra la Asociación del Futbol Argentino por este motivo
El organismo investiga a la AFA y a futbolistas como Leandro Paredes por agresión, conducta antideportiva y discriminación
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Álvaro Fidalgo volvió al Real Betis y por fin dijo esto sobre el México vs Inglaterra
El mediocampista de la Selección Mexicana regresó a España y contó su experiencia sobre los Octavos de Final del Mundial 2026
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Con niños: así recibieron a Julián Quiñones en Arabia Saudita luego de jugar el Mundial 2026 con México
El delantero mexicano fue recibido como un rey en Arabia Saudita tras regresar a Al Qadsiah para afrontar una nueva temporada
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IFAB hace OFICIAL que el VAR “favoreció” a Argentina en este partido del Mundial 2026
La IFAB (International Board), organismo encargado de definir las reglas del futbol, aseguró que se expulsó mal a un rival de Argentina en el Mundial
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Vozinha firma con un nuevo equipo y este será su nuevo sueldo
Tras brillar en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con Cabo Verde, el portero Vozinha jugará en Colo Colo con un salario altísimo en comparación a su viejo equipo
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ÚLTIMA HORA: Árbitro que pitó la final España - Argentina dio una terrible noticia
El silbante de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ entre Argentina y España, Slavko Vinčić, anunció algo increíble
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De Cabo Verde para el mundo: El GOLAZO de Sidny Lopes Cabral a Argentina es elegido el mejor del Mundial 2026
La FIFA hizo oficial que el impresionante disparo de Sidny Lopes Cabral contra Argentina fue galardonado con el premio al Mejor Gol del torneo mundialista
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Dani Olmo rechaza disculpas de argentino tras la pelea en los festejos del Mundial 2026
El mediocampista español no se mostró para nada contento con las declaraciones de un integrante del cuerpo técnico de Argentina
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FIFA elige a Gilberto Mora para acompañar a Lamine Yamal rumbo al Mundial 2030
El seleccionado mexicano está entre el Top-10 de los futbolistas que apuntan a ser los cracks en la próxima justa veraniega
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El Balón de Oro del Mundial 2026 desató una batalla entre los mejores clubes de Europa
Rodri, campeón del mundo con España, es pretendido por varios clubes europeos luego de su actuación en el Mundial
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Piloto argentino pide disculpas tras burlarse de la afición española por los festejos del Mundial 2026
Franco Colapinto se arrepintió de sus palabras y envió disculpas hacia la afición española tras la justa veraniega
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Vozinha tiene nuevo equipo y podría ganar hasta DIEZ veces más tras su excelente Mundial 2026
El portero de Cabo Verde fue una de las revelaciones en la Copa Mundial de la FIFA 2026™
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Pocos saben que Rafa Márquez fue entrenador de Lamine Yamal: la historia que hay detrás
El hoy seleccionador de México conoce a Lamine Yamal, figura del Barcelona y de España, por haberlo dirigido 4 años atrás
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Lanzan una plataforma para pedir la exclusión de Argentina en el Mundial 2030: ya lleva más de 30 millones de firmas
El seleccionado albiceleste quedó envuelta en una campaña en contra que se mantiene después del Mundial 2026
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La IA reveló cuál fue el entrenador más original del Mundial: la respuesta te va a sorprender
La inteligencia artificial analizó a los 48 estrategas y llegó a una conclusión imperdible
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