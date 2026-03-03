Fulham vs. West Ham United: Fecha y hora EN ESTADOS UNIDOS para ver a Raúl Jiménez

El Fulham vs West Ham United no es un partido más en la Premier League. Para la afición latina en Estados Unidos, representa una nueva oportunidad de ver a Raúl Jiménez como protagonista en el futbol inglés. En un cierre de temporada exigente, cada punto pesa y cada actuación cuenta.

Fulham llega motivado tras vencer 2-1 a Tottenham Hotspur, resultado que lo mantiene en la pelea por puestos competitivos. Con 40 puntos y ubicado en la zona media alta de la tabla, el equipo ha mostrado carácter en casa, aunque también irregularidad defensiva en semanas recientes.

Del otro lado, West Ham United arriba golpeado después de caer 5-2 frente a Liverpool FC. Con 25 unidades y en zona comprometida, los Hammers necesitan reaccionar si no quieren complicar su permanencia en la categoría.

¿Cómo llega Raúl Jiménez al Fulham vs West Ham United en la Premier League?

El foco está puesto en Raúl Jiménez. El delantero mexicano ha sido pieza clave en el sistema ofensivo del Fulham, aportando movilidad, presión alta y presencia en el área. Más allá de los goles, su lectura táctica ha permitido que el equipo encuentre variantes en ataque.

Ante un West Ham que ha concedido nueve goles en sus últimos cuatro encuentros, el escenario luce propicio para que el mexicano vuelva a ser determinante. La defensa visitante ha mostrado fragilidad en balones cruzados y transiciones rápidas, un contexto que podría beneficiar el estilo directo del Fulham.

Para la comunidad latina en Estados Unidos, este partido también tiene un componente emocional: seguir de cerca a uno de los referentes de la Selección Mexicana en una de las ligas más exigentes del mundo.

¿Es Raúl Jiménez el mejor delantero de la ultima década?

Claves del partido Fulham vs West Ham United y panorama en la tabla

El historial reciente favorece ligeramente al Fulham, que ganó el último enfrentamiento liguero entre ambos. Sin embargo, la Premier League suele castigar cualquier exceso de confianza.

Fulham ocupa el noveno puesto con 40 puntos, mientras que West Ham es décimo octavo con 25. La diferencia en la tabla refleja momentos distintos, pero en este tipo de duelos la urgencia puede equilibrar fuerzas.

El árbitro designado es Matthew Donohue, encargado de mantener el orden en un choque que promete intensidad desde el primer minuto.

Fulham vs West Ham United: Fecha y hora en Estados Unidos

El partido Fulham vs West Ham United se disputará el miércoles 4 de marzo en Craven Cottage, Londres.

Horarios en Estados Unidos:

2:30 pm ET

1:30 pm CT

11:30 am PT