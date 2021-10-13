Agenda: Partidos de la Fecha FIFA del 13 de octubre

Este miércoles continúan las eliminatorias de la CONCACAF, rumbo al Mundial de Catar 2022, y podrás disfrutar de la mejor cobertura a través de TV Azteca Deportes.

Estados Unidos vs Costa Rica, 6:00 PM

Las selecciones de Estados Unidos y Costa Rica, dos realidades diferentes en las eliminatorias del Mundial de la Concacaf, necesitan ganar este miércoles en Columbus para no perder de vista a México, líder del Octagonal que da tres cupos directos a Catar.

Estados Unidos, con ocho puntos, y Costa Rica, con seis, se medirán en la sexta jornada del octogonal final de la Concacaf.

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La derrota sufrida el pasado domingo frente a Panamá por 1-0 bajó a los estadounidenses del primer lugar, en tanto que la remontada por 2-1 de Costa Rica sobre El Salvador dio a los ticos nuevo oxígeno para recuperar terreno en pos de los puestos de clasificación.

El seleccionador de Estados Unidos, Gregg Berhalter, que fue duramente criticado por haber introducido siete cambios en el equipo que se enfrentó con Panamá, ha defendido su decisión con el argumento que el calendario no permite mantener a los mismos jugadores en todos los partidos.

México vs El Salvador, 9:05 PM | Transmisión EN VIVO por TV Azteca Deportes

La selección mexicana de fútbol viajó este martes a El Salvador, donde comenzará el miércoles una seguidilla de cuatro partidos como visitante en las eliminatorias de la Concacaf para el Mundial de Catar 2022, con el desafío de mantener su condición de líder.

Los pupilos del entrenador argentino Gerardo Martino viajaron sin los defensores César Montes, suspendido, y Jorge Sánchez, lesionado.

El centrocampista Sebastián Córdova admitió que el Tri no evalúa el encuentro como el pulso del primero de la clasificación con 11 puntos y el antepenúltimo con 5.

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Para los jugadores experimentados de México, según reveló, el mensaje ha toda la plantilla ha sido claro: jugar en los pagos de El Salvador suele ser muy complicado.

Con tres victorias, dos empates y 11 puntos, México lidera la eliminatoria delante de Estados Unidos y Panamá, ambos con 8 unidades, Canadá (7), Costa Rica (6), El Salvador (5), Honduras (3) y Jamaica (2).

Este partido lo podrás ver totalmente en vivo este miércoles en punto de las 8:30 PM a través de Azteca 7, aztecadeportes.com y nuestra App Oficial.