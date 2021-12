Premier League suspende juego en el que estaría Raúl Jiménez

El delantero mexicano Raúl Jiménez y su equipo el Wolverhampton ya no jugarán este domingo ante el Watford en duelo del Boxing Day que se tenía programado, debido al brote que enciende las alarmas en la Premier League y que tiene preocupado a todo el balompié británico.

Otro juego que se pospuso fue el de el Leeds United ante el Liverpool, toda vez que el Leed reportó casos positivos que tiene en jaque al equipo y por lo cual evidentemente no podrán presentarse a jugar, haciendo oficial su reprogramación.

El comunicado de la Premier League sobre los partidos del Boxing Day

Tras las peticiones de aplazamiento de Leeds United y Watford como resultado de los contagios de COVID-19, la Junta de la Premier League se reunió esta mañana de jueves y, lamentablemente, acordaron suspender los partidos del Boxing Day de los dos clubes afectados.



Los dos encuentros suspedidos en la Premier League por los contagios

Los dos encuentros que en definitica no se jugarán son Wolverhampton Wanderers vs Watford y Liverpool vs Leeds United, ambos que se jugarín el domingo.

La Junta Directiva hoy pudo tomar las decisiones antes del Boxing Day, para dar claridad a los clubes y sus seguidores, que especialmente esperan los partidos como partes de las actividades de estas fiestas decembrinas.

Premier League lamenta la decepción hacia los aficionados

La Liga es consciente de que la decisión de posponer estos dos partidos, decepcionará a los aficionados y comprende las frustraciones en una época especial del año en la que los aficionados esperan poder asistir y ver los partidos de futbol desde el estadio.

La Premier tiene como objetivo dar la mayor claridad posible, pero para mala fortuna a veces los aplazamientos deben hacerse con poca antelación, ya que la seguridad es la prioridad no solo para la Liga, sino para el bienestar de la sociedad.

El Leeds United en serios problemas

La Junta, que se reunió este jueves, concluyó que Leeds no podrá cumplir con su partido este fin de semana debido a la cantidad de jugadores con COVID-19, lesiones y enfermedades. El campo de entrenamiento se cerró luego de consultar con la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido y la Premier League.

Watford sigue tsin contar con un número suficiente de futbolistas para alinear, después de que su partido contra Crystal Palace el sábado pasado se pospusiera luego de un brote de COVID-19.