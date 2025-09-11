El futbolista que se perderá el primer partido del Mundial 2026

La Selección Argentina sufrió un duro revés en su visita a Guayaquil. En la última jornada de las Eliminatorias de la CONMEBOL, en la que Ecuador derrotó por la mínima a la “Albiceleste” para posicionarse en las segunda posición de los clasificatorios.

En el primer tiempo ocurrió una jugada insólita; el actor principal fue Nicolás Otamendi, uno de los pilares defensivos del equipo, fue expulsado a los 30 minutos tras derribar a Enner Valencia cuando el delantero se disponía a definir en un mano a mano frente a Emiliano Martínez. El árbitro central no dudó en mostrar la tarjeta roja, en lo que fue la primera expulsión del futbolista del Benfica en sus 127 partidos con el actual campeón del mundo.

Dura baja para la última Selección Campeona del Mundo

La sanción tendrá consecuencias graves y costosas, ya que de acuerdo al reglamento de la FIFA, la suspensión se cumplirá en el próximo partido oficial, que será el debut de los dirigidos por Lionel Scaloni en el Mundial 2026. Como las eliminatorias ya finalizaron y solo restan compromisos amistosos de preparación, el cartón rojo podría arrastrar a Otamendi hasta el primer juego de la fase de grupos de la cita máxima en Norteamérica.

Desde la CONMEBOL descartaron que el zaguero central pueda cumplir su encuentro de sanción en la Finalissima ante España, que aún no confirmada, ya que este torneo no está bajo la órbita de la FIFA. Esto significa que el futbolista y uno de los capitanes, de 36 años, se perderá al menos el primer encuentro del máximo escenario del deporte mundial.

¿Nace una nueva dupla de centrales en Argentina?

Para el técnico Lionel Scaloni, esto representa un desafío adicional. Ya que deberá probar alternativas en la zaga central durante los amistosos previos, mientras Otamendi mantiene su ritmo desde la tribuna. Una baja sensible para el inicio de la defensa del título para los comandados por Messi y compañía.

