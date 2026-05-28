OFICIAL: esto es lo que opina la FIFA sobre Gilberto Mora... “Desorden controlado”

Gilberto Mora será uno de los jugadores a seguir durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y así lo afirma la propia organizadora del evento. La página oficial de la FIFA le dedicó un artículo completo al futbolista de 17 años que debutará en el torneo con la Selección Mexicana. Lo catalogan como “la gran aparición del futbol mexicano en los últimos años” y será uno de los protagonistas a seguir a lo largo de la competición.

FIFA llena de elogios a Gilberto Mora

El actual mediocampista de Xolos de Tijuana llega a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con mucha expectativa. Viene de ser campeón de la Copa Oro 2025 con el combinado azteca y, además, fue la figura de México Sub-20 durante el Mundial de Chile 2025 de la categoría. Buscado por los equipos más importantes de Europa, Mora llegará al torneo como uno de los talentos más sobresalientes en todo el mundo.

Médico de Gilberto Mora revela cuándo volverá a jugar de forma oficial|Crédito: Selección Mexicana

La FIFA describe a Gilberto Mora como un futbolista con “lectura de juego, creatividad entre líneas, conducción corta, habilidad para jugar de espaldas, pase filtrado”, y señala que puede aportar “desorden controlado y soluciones distintas” a un equipo mexicano que ven con mucha experiencia, pero que necesita de frescura e imaginación en los metros finales, problema que el juvenil podría solucionar rápidamente.

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Así llega a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ Gilberto Mora

El protagonismo de Mora con la Selección Mexicana estaba puesto en duda, principalmente por sus recurrentes problemas físicos. Sin embargo, el canterano de Xolos logró recuperarse de sus molestias e incluso sumó valiosos minutos en el reciente amistoso contra Ghana.

“La verdad me siento muy bien. Creo que todo el equipo hicimos un buen partido y me sentí muy bien también individualmente. Voy a seguir trabajando, dando lo mejor de mí en cada entrenamiento y en cada partido para poder llegar a ese 100% al Mundial”, era lo que expresaba Mora tras la victoria de México sobre los africanos.

Cabe destacar que Gilberto Mora apenas sumó 6 partidos jugados con Tijuana a lo largo del Clausura 2026. Fue titular en 4 de ellos, completando un total de 331 minutos en cancha con un saldo de un gol y ninguna asistencia. Si bien es cierto que sus números no son sorprendentes, su calidad está intacta y será una herramienta de utilidad para la Selección Mexicana durante la justa mundialista.