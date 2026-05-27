Real Madrid ya busca llevarse a otro mexicano: tiene en la mira a este crack que todos quieren

Real Madrid está atravesando una etapa de cambios tras no haber ganado ningún título durante la temporada 2025-26. Con José Mourinho como posible próximo entrenador, el conjunto español comenzará con una era de reconstrucción y la Copa Mundial de la FIFA 2026™ será clave para dar seguimiento a varios futbolistas que tienen en la mira. Uno de ellos se trata del mexicano Gilberto Mora.

Diversos reportes indican que el joven talento de la Selección Mexicana está en observación del Real Madrid pensando a futuro. El futbolista de Xolos de Tijuana será uno de los convocados de Javier Aguirre para disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y los ojeadores del Merengue aprovecharán el torneo para evaluar su desempeño. En caso de encajar con el perfil del equipo español, podría tener una oportunidad en los próximos años.

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La información remarca que Real Madrid no ha realizado ningún ofrecimiento formal para comprar la ficha del mediocampista de 17 años, sin embargo, están al tanto de su evolución como futbolista. Por esta razón, Gilberto Mora será evaluado durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™ para ser considerado a futuro como un posible fichaje para el conjunto de la capital española.

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Real Madrid quiere probar a Gilberto Mora

El joven talento mexicano es seguido de cerca por varios clubes europeos desde hace años. Llamó la atención desde su debut en Primera División con apenas 15 años de edad y se ha destacado en el combinado azteca jugando la Copa Oro 2025 y torneos con la categoría Sub-20, a pesar de tener edad para disputar competiciones de Sub-17.

Sin embargo, el Real Madrid mantiene la duda de cómo podría responder Gilberto Mora ante escenarios de alta exigencia. Desde Valdebebas creen que la Copa Mundial de la FIFA 2026™ es el evento perfecto para evaluar al joven mediocampista y decidir si puede ser una compra perfecta para los Blancos en un futuro no muy lejano.

Mora está concentrado con la Selección Mexicana desde el lunes 4 de mayo.|@gil_morita

Cabe resaltar que Gilberto Mora tiene un valor de mercado de 10 millones de euros, según el sitio especializado Transfermarkt. Con estos números, el futbolista de Tijuana se posiciona como uno de los jugadores más valorados de la Liga BBVA MX y su potencial lo ubica entre los mejores equipos de Europa de cara al futuro.

Gilberto Mora romperá récord histórico durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Es un hecho que Mora estará presente en la lista final de Javier Aguirre de 26 jugadores para representar a México en el certamen mundialista. De esta manera, está todo dado para que el juvenil de Xolos se convierta en el futbolista más joven de la Selección Mexicana en jugar una la Copa Mundial de la FIFA™.

Mora está pronto a dejar atrás el récord obtenido por Manuel Rosas, quien participó de la edición de Uruguay 1930 con 18 años. Lo cierto es que el mexicano utilizará la Copa Mundial de la FIFA 2026™ como vidriera para mostrarse ante el mundo del futbol y, sobre todo, ante un gigante como lo es el Real Madrid.

