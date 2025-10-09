¿Quién es el futbolista mexicano que tiene más goles que Cristiano Ronaldo en rondas KO de Mundiales?

En redes sociales (específicamente en ‘X’) se puso de moda una publicación donde entre los usuarios se retan a decir datos bastante interesantes que son difíciles de creer en el entorno futbolístico. En este caso, una cuenta de un fanático de Cruz Azul tiró un dato que es totalmente verídico, y este dictamina que Giovani Dos Santos tiene más goles que Cristiano Ronaldo en rondas eliminatorias de Copas del Mundo. Esta es la recopilación de dicha información.

¿Giovani Dos Santos tiene más goles que Cristiano Ronaldo en rondas K.O. de Mundiales?

Sí, aunque muchos no crean que este dato es real, el ya retirado futbolista mexicano marcó más goles en las rondas eliminatorias de los Mundiales que la leyenda lusitana. Aquí todo radica en que el hoy delantero de Al-Nassr no tiene goles en rondas de K.O. En ese sentido, el nacido en la Ciudad de México anotó un tanto.

Pese a los siempre importantes aportes de parte de Cristiano Ronaldo para con su seleccionado nacional, nunca pudo batir el arco rival cuando las Copas del Mundo ya entraban en la etapa de matar o morir. Mientras que Giovani marcó el que casi se convierte en el gol más importante de México en Mundiales, para después ser remontados contra Holanda en Brasil 2014.

¿Cuáles son las estadísticas de Giovani y CR7 en Mundiales?

Ya en un análisis general, no hay comparación de lo hecho por ambos en Copas del Mundo. En el caso del mexicano, concretó tres participaciones en Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018. Allí tuvo minutos en nueve encuentros, donde marcó un gol y dio una asistencia, ambas en el Mundial de Brasil.

Mientras que Cristiano Ronaldo iría por su sexta Copa del Mundo en México 2026, pues desde Alemania 2006 no se ha perdido ninguna cita mundialista. Allí participó en 22 encuentros, anotó siete tantos pero como ya se dejó claro… ninguno en rondas de K.O.