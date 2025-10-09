deportes
Selección Africana logra boleto para el Mundial del 2026 ¡Van a su quinta Copa del Mundo en la historia!

Argelia logró obtener su boleto para el Mundial del 2026 al derrotar a Somalia este jueves; ya hay 20 selecciones clasificadas a la próxima Copa del Mundo en México, Canadá y Estados Unidos.

argelia al mundial 2026
Rodrigo Ornelas Gutiérrez
Mundial México 2026
Argelia se encuentra ya clasificada al Mundial del 2026 que se celebra en México, Estados Unidos y Canadá, logrando su pase este jueves en las eliminatorias por África al despachar a Somalia por marcador de 3-0.

Argelia lideró a falta de una jornada el Grupo G de la Clasificación en su confederación, con lo que asistirán a su quinto mundial en la historia. Argelia con el pase en sus manos es la selección número 20 de la siguiente Copa del Mundo y restan 28 equipos aún conocerse incluidos los que jueguen el repechaje que por cierto, estarán en Guadalajara y Monterrey buscando obtener los boletos disponibles, afirmaron autoridades tapatías los últimos días.

Argelia va al Mundial por África un día después de que Egipto logrará su boleto ; se añaden estos dos a Túnez y Marruecos entre los africanos que ya están con boleto oficial hacia la aventura mundialista que comienza el 11 de junio.

Argelia vence sin problemas a Somalia

Somalia jugando de local no fue rival para Argelia que con doblete de Mohamed El Amine Amoura al 7’ y 57’, fue la estrella del juego.

Otro gol más de Riyad Mahrez al 19’ fue determinante para que desde muy temprano en el marcador Argelia se saboreara la victoria.

Las participaciones de Argelia en la historia de los Mundiales

Mundial SedePosición final Etapa alcanzadaGolesPuntos
1982España13.ºFase de grupos5 GF / 5 GC4 pts
1986México22.ºFase de grupos1 GF / 5 GC1 pt
2010Sudáfrica28.ºFase de grupos0 GF / 2 GC1 pt
2014Brasil14.ºOctavos de final7 GF / 7 GC4 pts
2026México/USA/CANClasificado (Grupo G)

Todas las selecciones ya clasificadas al Mundial al 2026 de México, Canadá y Estados Unidos

Anfitriones (Concacaf)

  • México
  • Estados Unidos
  • Canadá

Sudamérica (Conmebol)

  • Argentina
  • Brasil
  • Colombia
  • Ecuador
  • Paraguay
  • Uruguay

África (CAF)

  • Marruecos
  • Túnez
  • Egipto
  • Argelia

Asia (AFC)

  • Japón
  • Irán
  • Australia
  • Uzbekistán
  • Jordania
  • Corea del Sur

Oceanía (OFC)

  • Nueva Zelanda

Rodrigo Ornelas Gutiérrez

Autor / Redactor

Rodrigo Ornelas Gutiérrez

