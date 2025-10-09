Selección Africana logra boleto para el Mundial del 2026 ¡Van a su quinta Copa del Mundo en la historia!

Argelia se encuentra ya clasificada al Mundial del 2026 que se celebra en México, Estados Unidos y Canadá, logrando su pase este jueves en las eliminatorias por África al despachar a Somalia por marcador de 3-0.

Argelia lideró a falta de una jornada el Grupo G de la Clasificación en su confederación, con lo que asistirán a su quinto mundial en la historia. Argelia con el pase en sus manos es la selección número 20 de la siguiente Copa del Mundo y restan 28 equipos aún conocerse incluidos los que jueguen el repechaje que por cierto, estarán en Guadalajara y Monterrey buscando obtener los boletos disponibles, afirmaron autoridades tapatías los últimos días.

Argelia va al Mundial por África un día después de que Egipto logrará su boleto ; se añaden estos dos a Túnez y Marruecos entre los africanos que ya están con boleto oficial hacia la aventura mundialista que comienza el 11 de junio.

Argelia vence sin problemas a Somalia

Somalia jugando de local no fue rival para Argelia que con doblete de Mohamed El Amine Amoura al 7’ y 57’, fue la estrella del juego.

Otro gol más de Riyad Mahrez al 19’ fue determinante para que desde muy temprano en el marcador Argelia se saboreara la victoria.

Las participaciones de Argelia en la historia de los Mundiales

Mundial Sede Posición final Etapa alcanzada Goles Puntos 1982 España 13.º Fase de grupos 5 GF / 5 GC 4 pts 1986 México 22.º Fase de grupos 1 GF / 5 GC 1 pt 2010 Sudáfrica 28.º Fase de grupos 0 GF / 2 GC 1 pt 2014 Brasil 14.º Octavos de final 7 GF / 7 GC 4 pts 2026 México/USA/CAN — Clasificado (Grupo G) — —

Te podría interesar: Conoce a Trionda, el balón del Mundial del 2026

Todas las selecciones ya clasificadas al Mundial al 2026 de México, Canadá y Estados Unidos

Anfitriones (Concacaf)



México

Estados Unidos

Canadá

Sudamérica (Conmebol)



Argentina

Brasil

Colombia

Ecuador

Paraguay

Uruguay

África (CAF)



Marruecos

Túnez

Egipto

Argelia

Asia (AFC)



Japón

Irán

Australia

Uzbekistán

Jordania

Corea del Sur

Oceanía (OFC)



Nueva Zelanda