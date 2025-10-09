Selección Africana logra boleto para el Mundial del 2026 ¡Van a su quinta Copa del Mundo en la historia!
Argelia logró obtener su boleto para el Mundial del 2026 al derrotar a Somalia este jueves; ya hay 20 selecciones clasificadas a la próxima Copa del Mundo en México, Canadá y Estados Unidos.
Argelia se encuentra ya clasificada al Mundial del 2026 que se celebra en México, Estados Unidos y Canadá, logrando su pase este jueves en las eliminatorias por África al despachar a Somalia por marcador de 3-0.
Argelia lideró a falta de una jornada el Grupo G de la Clasificación en su confederación, con lo que asistirán a su quinto mundial en la historia. Argelia con el pase en sus manos es la selección número 20 de la siguiente Copa del Mundo y restan 28 equipos aún conocerse incluidos los que jueguen el repechaje que por cierto, estarán en Guadalajara y Monterrey buscando obtener los boletos disponibles, afirmaron autoridades tapatías los últimos días.
Argelia va al Mundial por África un día después de que Egipto logrará su boleto ; se añaden estos dos a Túnez y Marruecos entre los africanos que ya están con boleto oficial hacia la aventura mundialista que comienza el 11 de junio.
Argelia vence sin problemas a Somalia
Somalia jugando de local no fue rival para Argelia que con doblete de Mohamed El Amine Amoura al 7’ y 57’, fue la estrella del juego.
Otro gol más de Riyad Mahrez al 19’ fue determinante para que desde muy temprano en el marcador Argelia se saboreara la victoria.
Las participaciones de Argelia en la historia de los Mundiales
|Mundial
|Sede
|Posición final
|Etapa alcanzada
|Goles
|Puntos
|1982
|España
|13.º
|Fase de grupos
|5 GF / 5 GC
|4 pts
|1986
|México
|22.º
|Fase de grupos
|1 GF / 5 GC
|1 pt
|2010
|Sudáfrica
|28.º
|Fase de grupos
|0 GF / 2 GC
|1 pt
|2014
|Brasil
|14.º
|Octavos de final
|7 GF / 7 GC
|4 pts
|2026
|México/USA/CAN
|—
|Clasificado (Grupo G)
|—
|—
Te podría interesar: Conoce a Trionda, el balón del Mundial del 2026
A fifth #FIFAWorldCup for Algeria!@aramco | #WeAre26 pic.twitter.com/5iXsCUkOyD— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) October 9, 2025
Todas las selecciones ya clasificadas al Mundial al 2026 de México, Canadá y Estados Unidos
Anfitriones (Concacaf)
- México
- Estados Unidos
- Canadá
Sudamérica (Conmebol)
- Argentina
- Brasil
- Colombia
- Ecuador
- Paraguay
- Uruguay
África (CAF)
- Marruecos
- Túnez
- Egipto
- Argelia
Asia (AFC)
- Japón
- Irán
- Australia
- Uzbekistán
- Jordania
- Corea del Sur
Oceanía (OFC)
- Nueva Zelanda
🇩🇿 QUALIFIED !— Algeria FC (@Algeria_FC) October 9, 2025
Algeria has booked its place at the 2026 FIFA World Cup
It will be Algeria’s 5th appearance at the big dance after 1982, 1986, 2010 and 2014 #TeamDZ pic.twitter.com/ztkyGTbEZC