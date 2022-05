Manchester City remonta en 5 minutos y es campeón de la Premier League

Manchester City lo logró pero lo hizo dramático. El equipo de Pep Guardiola remontó un 0-2 en casa ante el Aston Villa, para coronarse como campeón de la Premier League, más allá del triunfo del Liverpool sobre el Wolves.

Aston Villa hizo dos goles

Matty Cash puso a soñar a la afición del Liverpool, pues a los 37 minutos puso en ventaja al Aston Villa en la cancha del Manchester City, por lo que a los ‘Reds’ sólo les bastaba ganar para quedarse con el título de liga.

Más ilusión llegó a los 69 minutos, cuando Philippe Coutinho hizo el segundo de los visitante, por lo que obligaba a los de Pep Guardiola a hacer tres para no depender de lo que hiciera el Liverpool.

Manchester City remontó en 5 minutos

A los 76 minutos comenzó la reacción de los ‘citizens’. Tras un centro por derecha, Ilkay Gundögan remató de cabeza para hacer el 1-2 que le daba vida por completo a los dirigidos por Pep Guardiola.

Dos minutos más tarde, Rodri disparó raso y esquinado para vencer a Olsen, poniendo el 2-2 pero aún dependían del Liverpool.

Por eso a los 81 minutos, una vez más apareció Gundögan para empujar el balón a segundo poste y darle la vuelta al marcador. Liverpool también ganó su partido pero ya no le alcanzó para quedarse con el título.

Así, el Manchester City conquistó su sexto título de Premier League en la última década

Estadísticas de Manchester City y Aston Villa

Manchester City llega con 90 puntos a la última jornada de la Premier League, uno por encima del Liverpool, y por eso el destino está totalmente en sus manos, ya que con una victoria no importaría lo que hagan los ‘Reds’.

Aston Villa por su parte ya no pelea nada en la campaña pero Steven Gerrard, actual técnico del equipo y ex jugador del Liverpool, podría ser el héroe de la afición de los ‘Reds', ya que con un empate le bastaría para darles el título. En su plantilla cuenta con Philippe Coutinho, otro ex del club.

