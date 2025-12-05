Grupo K: Selecciones que quedaron ahí y calendario confirmado del sector, tras el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026

El Grupo K de la Copa Mundial de la FIFA 2026 está liderado por la Selección Nacional de Portugal. Cristiano Ronaldo y compañía se verán las caras con: Colombia, Uzbekistán y el ganador del Congo vs el vencedor de Nueva Caledonia vs Jamaica del repechaje FIFA. En el papel, los lusos y sudamericanos parten como favoritos para llevarse el sector, aunque no se puede descartar a los uzbekos ni a la selección que llegue vía repechaje.

En la última llamada para CR7 de alzar la Copa Mundial de la FIFA, el sorteo le ha sonreído a Portugal gracias a un sector no tan complicado y sin otro rival europeo a la vista. Por otro lado, los colombianos podrían dar el batacazo de pelearle el primer lugar al ex ariete del Real Madrid y avanzar como líder para evitar a otro primer lugar en la siguiente ronda.

Portugal

Colombia

Uzbekistán

Congo o Jamaica Nueva Caledonia

Última llamada para CR7

El delantero del Al-Nassr tendrá su última oportunidad para alzar la Copa Mundial de la FIFA 2026 a sus 41 años. El máximo romperredes del Real Madrid y de la Selección de Portugal tendrá que enchufarse desde un inicio e ir de menos a más en su travesía por Norteamérica 2026.

Cabe recordar que, a pesar de que el nacido en Funchal ha dicho en varias ocasiones que no le quita el sueño alzar el trofeo del Mundial, sería un cierre espectacular a su carrera como futbolista profesional si se consagra en suelo norteamericano. Por otro lado, en caso de no hacerlo, entraría a una lista de leyendas que no pudieron con el máximo torneo de selecciones.

