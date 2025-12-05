deportes
Noticias
Azteca Deportes
Mundial México 2026
OFICIAL: Las figuras que enfrentará México en la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Tras el sorteo del Mundial, México enfrentará la justa mundialista contra estrellas de talla mundial

Reuters
Sebastian Cortés
Mundial México 2026
El Sorteo Final del Mundial 2026 ya es historia y el destino de México en el Grupo A está escrito, pero más allá de los nombres de los países, lo que realmente sacude el panorama son los nombres propios que pisarán las canchas mexicanas. El "Tri" no solo enfrentará a equipos de gran nivel; tendrá que medirse cara a cara contra auténticas figuras de la élite mundial que prometen convertir la fase de grupos en una prueba de fuego para la defensa azteca.

Desde el partido inaugural en el Estadio Ciudad de México hasta el cierre del grupo, México tendrá enfrente a jugadores que brillan cada fin de semana en las mejores ligas de Europa.

Las figuras de Corea

El duelo más esperado y temido será, sin duda, contra Corea del Sur, donde este partido se ha convertido en un clásico en estancias mundialistas, los asiáticos no vienen solo a correr; traen un arsenal de talento que juega al más alto nivel. La figura que acapara todos los reflectores es Heung-min Son. El eterno capitán y ex estrella del Tottenham sigue siendo uno de los delanteros más letales del planeta. Su velocidad y su capacidad para definir con ambas piernas serán el dolor de cabeza número uno para la táctica defensiva de Javier Aguirre.

Kim Min-jae, el central del Bayern Múnich, es una bestia física, rapidísimo al corte e imparable por aire. Y para generar juego, los coreanos tienen la magia de la zurda de Lee Kang-in, el creativo del PSG que puede romper cualquier línea defensiva con un solo pase.

El muro sudafricano y el peligro inglés para el debut

El partido inaugural del 11 de junio en la cancha del Estadio Ciudad de México contra Sudáfrica podría parecer accesible en el papel, pero los "Bafana Bafana" tienen piezas individuales capaces de arruinar la fiesta. El nombre que más preocupa es el de su portero y capitán, Ronwen Williams. Este arquero se volvió una sensación mundial recientemente por su increíble habilidad para atajar penales.

En el ataque, la defensa mexicana no podrá descuidarse ni un segundo con Lyle Foster. El delantero se ha curtido en la exigencia física de la Premier League con el Burnley, es un peligro constante en el juego aéreo y aguantando el balón, un auténtico 9.

En espera de un gigante europeo

El grupo aún espera a su cuarto integrante, que saldrá del repechaje europeo en marzo, pero las opciones apuntan a que llegará otra gran figura.

El gran favorito es Dinamarca, y si logran el pase, México tendrá que lidiar Rasmus Hojlund. El joven y potente delantero del Manchester United es pura fuerza y gol, un perfil de atacante que suele complicar mucho a las defensas mexicanas.

Si clasifica la República Checa, el peligro cambiará de nombre a Patrik Schick, el elegante goleador del Bayer Leverkusen que suele crecerse en los torneos internacionales.

México será anfitrión, y se espera que pueda liderar el Grupo A, pero tendrá que defender su casa ante una verdadera constelación de estrellas rivales que vienen dispuestas a todo en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

