Guardiola: “Si el Barcelona me llama, voy a tener que ir”

Su prolífico paso por el Bayern Munich y, posteriormente, el Manchester City, no ha hecho que Pep Guardiola, uno de los directores técnicos más exitosos de todos los tiempos, olvide su amor por el FC Barcelona, el club que lo vio nacer como futbolista y que le brindó su primera oportunidad en los banquillos.

Esto quedó claro en la conferencia de prensa previa al duelo entre los citizens que comanda y el Arsenal, correspondiente a la cuarta ronda de la FA Cup inglesa. El entrenador catalán hizo una declaración que, inmediatamente, retumbó en la Ciudad Condal.

“Yo estoy entrenando aquí, donde sea, o si fuera entrenador asistente, y Barcelona me llama, voy a ir al Barcelona. Es mi club”, dijo.

La afirmación, sin embargo, no llegó tras una pregunta relacionada con el equipo culé. Pep había sido cuestionado sobre su relación con el timonel de los gunners, Mikel Arteta, quien fungió como su asistente entre 2016 y 2019.

Su respuesta comenzó: “Yo sé que fue a su equipo, al que soñaba, el club del que es aficionado: el Arsenal, por el hecho de que jugó, fue capitán ahí, él ama a ese club”.

La relación que mantiene Guardiola con Mikel Arteta

La referencia al Barcelona vino a continuación, con el objetivo de ejemplificar lo que el escudo de una institución puede significar para un futbolista o estratega. Después de emitir tal decreto, recordó cómo se dio cuenta del amor que Mikel profesa por el conjunto de Londres.

“Marcamos muchos goles y él siempre saltaba y celebraba, excepto contra un equipo. Yo saltaba, celebraba, me giraba y él estaba sentado. Era el Arsenal. Entonces, me di cuenta: ‘A este chico, le gusta el Arsenal’”, relató.

Lejos de criticar la decisión de tomar su propio camino, el primer técnico en conquistar el ‘sextete’ del futbol europeo hizo énfasis en la satisfacción que siente por presenciar el crecimiento profesional de una persona que considera cercana.

“Yo no soy la persona que le va a decir: ‘no, te tienes que quedar aquí conmigo, tienes un contrato’. Las personas deben volar cuando consideran que es lo mejor para ellas y a los jugadores se los he dicho muchas veces: si no son felices, se tienen que ir, porque la vida es muy corta para pasar tiempo en un sitio donde crees que te tratan mal o no te gusta”, sentenció.