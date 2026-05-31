Selección viaja a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con solo un jugador de su liga local

El cuerpo técnico del seleccionado caribeño entregó el listado oficial para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ tras concluir el último período de entrenamientos en la ciudad de Miami. La conformación de la plantilla ratificó la tendencia de priorizar a los elementos que militan en el extranjero. De los veintiséis jugadores elegidos para encarar el certamen internacional, únicamente un futbolista se desempeña en el torneo de la liga local de Haití, hablamos de Woodensky Pierre quien milita actualmente en el Violette AC con sede en Puerto Príncipe.

Woodensky Pierre, mediocampista de Haití|Foto: Instagram Woodensky Pierre

La gran mayoría de los atletas que integran el equipo nacional de Haití desarrollan su carrera profesional en los campeonatos de Europa, Estados Unidos y Sudamérica.

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Pierre, el verdadero representante de Haití en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Woodensky Pierre será el único jugador del Seleccionado de Haití que juega en la liga local, más precisamente en el Violette AC. Cabe destacar que este equipo es histórico en ese país, de los más grandes y tiene sede en Puerto Príncipe. Pierre se desempeña como mediocampista defensivo y participó en todo el proceso eliminatorio para llegar a la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

El resto de la nómina se compone de elementos con presencia regular en categorías de ascenso del futbol de Francia y en la Major League Soccer. El seleccionador nacional concentró la estructura de su lista en todos nombres que militan en el extranjero, así no son perjudicados por la falta de ritmo competitivo que sufren los deportistas dentro de las fronteras haitianas.

La convocatoria de Haití para la Copa Mundial de la FIFA™

Porteros

Johny Placide — Bastia

Alexandre Pierre — Sochaux

Josue Duverger — Cosmos Koblenz

Defensas

Carlens Arcus — Angers

Wilguens Paugain — Zulte Waregem

Duke Lacroix — Colorado Springs Switchbacks

Martin Expérience — Nancy

Jean-Kevin Duverne — Gent

Ricardo Adé — LDU Quito

Hannes Delcroix — Lugano

Keeto Thermoncy — Young Boys

Mediocampistas

Carl Fred Sainte — El Paso Locomotive

Leverton Pierre — Vizela

Danley Jean Jacques — Philadelphia Union

Jean-Ricner Bellegarde — Wolverhampton

Woodensky Pierre — Violette AC

Dominique Simon — Tatran Presov

|Crédito: Mexsport

Delanteros

Don Deedson Louicius — FC Dallas

Josue Casimir — Auxerre

Derrick Etienne — Toronto FC

Ruben Providence — Almere City

Duckens Nazon — Esteghlal

Frantzdy Pierrot — Çaykur Rizespor

Wilson Isidor — Sunderland

Yassin Fortune — Vizela

Lenny Joseph — Ferencváros

El camino de Haití en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La Selección de Haití compartirá el Grupo C junto a Brasil, Escocia y Marruecos. En los papeles, el conjunto caribeño sería la presa fácil para los demás integrantes del grupo. El debut de Haití en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ será ante Escocia el próximo 13/06 y representará el regreso del país a la máxima cita del fútbol global tras cincuenta y dos años de ausencias continuas.