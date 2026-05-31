Javier Aguirre revela la fecha exacta en que anunciará la lista de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Resta solo un día para que las 48 selecciones participantes de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ entregen la lista final de sus futbolistas convocados para disputar el certamen. México es uno de aquellos equipos que aún no han revelado la convocatoria final de 26 jugadores, generando incertidumbre entre los aficionados. Sin embargo, el propio Javier Aguirre adelantó cuándo hará oficial el listado del combinado azteca.

Cabe destacar que el entrenador de la Selección Mexicana ya tiene seleccionados a los 26 jugadores que representarán al país durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™, incluso el periodista David Medrano habría filtrado a los convocados de México para la justa mundialista. No obstante, el ‘Vasco’ Aguirre afirmó que no entregará la lista este domingo y dejará todo para el día definitorio.

Javier Aguirre head coach of Mexico during 2026 International Friendly match between Mexico (Mexican National team) vs (and) Ghana at Cuauhtemoc Stadium, on May 22, 2026 in Puebla, Mexico.|Jose Luis Melgarejo/Jose Luis Melgarejo

Javier Aguirre entregará la lista el 1 de junio

A pesar de que la fecha límite es el primero de junio, Aguirre reveló ante la prensa que entregará la lista de México este próximo lunes a las 11:00 horas. Sin embargo, es posible que el anuncio oficial se revele durante la noche de este domingo 31 de mayo, donde el seleccionado mexicano planea anunciar a sus jugadores con un video institucional, tal y como se ha visto con las demás selecciones del certamen internacional.

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Cabe destacar que la lista de la Selección Mexicana tendrá ausencias de peso como pueden ser el mediocampista Charly Rodríguez, reciente campeón del Clausura 2026 con Cruz Azul, o Marcel Ruiz, habitual seleccionado durante el proceso, pero que no podrá estar disponible debido a su lesión en la rodilla. Además, contará con la presencia de sorpresas como Luis Chávez y César Huerta, jugadores que recientemente se han recuperado de sus respectivas lesiones.

|MEXSPORT

La posible convocatoria de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Si bien es cierto que México aún no ha hecho el anuncio, el periodista David Medrano reveló los nombres que irían a la justa mundialista con antelación:

