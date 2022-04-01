Historial de México vs Arabia Saudita, rival de grupo C | Qatar 2022

La Selección Azteca ya conoció a sus tres rivales del Grupo C en el Mundial de Qatar 2022. El cominado dirigido por Gerardo 'Tata' Martino se encontró con un grupo que si bien será complicado, no fue lo peor que le pudo haber pasado.

Argentina, Polonia y Arabia Saudita son los combinados a los que se enfrentará, en ese orden, la Selección Mexicana en Qatar 2022.

Fecha del partido México vs Arabia Saudita

Hablemos del último de ellos, Arabia Saudita, ante quien México se medirá el próximo miércoles 30 de noviembre. Marquen esa fecha en sus calendarios.

Historial de partidos de México vs Arabia Saudita

México nunca se ha medido ante Arabia Saudita en una Copa del Mundo. Sin embargo sí se han visto las caras en otras instancias.

El la Copa Confederaciones se han enfrenado en tres ocasiones. La primera de ellas en 1995, en la fase de grupos, con triunfo de México 0-2.

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Posteriormente, en el mismo torneo pero del año 1997, volvieron a jugar estas dos selecciones y nuevamente el cuadro azteca se llevó los tres puntos gracias a una goleada de 5-0.

En 1999, también en la Confederaciones, México volvió a encararse ante Arabia Saudita, logrando la misma dosis de anotaciones para triunfar 5-1.

También se han medido en un par de partidos amistosos con saldo de un triunfo para México y un empate, por lo que el conjunto árabe nunca ha podido vencer al conjunto azteca.

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Recientemente, en junio del 2021, México y Arabia Saudita se enfrentaron en otro partido amistos, pero de la categoría Sub 23, como preparación para los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020. El duelo terminó igualado a un gol después de un tanto de Alejandro Zendejas, y el empate que llegó en tiempo de reposición.

Dónde ver México vs Arabia Saudita

El partido México vs Arabia Saudita podrás disfrutarlo totalmente en vivo el próximo 30 de noviembre de 2022 a través de Azteca 7 y las plataformas digitales de TV Azteca Deportes.

