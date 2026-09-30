HORA EXACTA para ver el partido de México vs España; partido internacional SUB 20
México se enfrenta a España en un amistoso de corte internacional en la categoría de Sub 20; ambas esuadras tendrán actividad internacional y en el Estadio Majadahonda se enfrentarán.
México Sub 20 tendrá un partido amistoso de altísimo perfil en contra de España también sub 20, como parte de una gira por Europa en la que el primer rival es la escuadra ibérica este mismo miércoles 30 de septiembre en el Estadio Majadahonda, ubicado en una zona deportiva de Madrid a las 12:30 tiempo del centro de México.
México trabaja en sus selecciones menores de cara a los retos venideros, y el entrenador de este combinado Alex Diego conformó el mejor equipo posible con 22 jugadores que estarán enfrentando también al Elche y a la Selección Sub 20 de Brasil, lo que en conjunto es un reto de altísimo nivel con dos selecciones top y un equipo profesional de categoría menor.
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Alex Diego y Selecciones Nacionales, le llaman a la gira Proyecto Selecciones y aunque claramente se buscan victorias, el propósito es el fogueo internacional en condiciones fuera de lo común y ante selecciones de perfiles diversos pero de primera línea.
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Esta es la convocatoria de 22 jugadores de la Selección Sub 20 de México
PORTEROS
Artemio Olvera – Atlético de San Luis
Sebastián Liceaga – Guadalajara
DEFENSAS
Cristóbal Alfaro - Atlante
Fernando Olvera – Tijuana
Luis Carmona – FC Juárez
Carlos Hernández – Guadalajara
Yohan Orozco – Guadalajara
Edwin Soto – Pachuca
Juan Echilvestre – Santos
Ricardo Alonso – Tepatitlán
MEDIOCAMPISTAS
Basilio Alfaro – Pachuca
Juan Sigala – FC Juárez
Diego Covarrubias – Guadalajara
Gael García – Guadalajara
Samir Inda – Guadalajara
Nelson Cedillo – Santos
Luis Gómez – Santos
Henrique Simeone – Tigres
DELANTEROS
William Barboza – Dallas FC
Diego Reyes – Flamengo
Aldo De Nigris – Monterrey
Aldahir Valenzuela – Monterrey
Este es el calendario oficial de la gira por Europa de la Selección Mexicana Sub 20
La Selección Nacional de México Sub-20 ha definido los rivales y fechas de estos partidos desafiantes en la gira por Europa.
- Miércoles 30 de septiembre vs España 12:30 hora del centro México.
- Viernes 2 de octubre vs Elche
- Domingo 4 de octubre vs Brasil
#Sub20 | ¡Listo el calendario para nuestra gira por España! 👊🏻⚽️— Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) September 29, 2026
Vayan marcando las fechas en su agenda para que estén al tanto de nuestros juegos, porque se van a poner buenos. 🔥#ProyectoSelecciones 🇲🇽 pic.twitter.com/dDSrQ9XbHT