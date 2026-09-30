HORA EXACTA para ver el partido de México vs España; partido internacional SUB 20

México Sub 20 tendrá un partido amistoso de altísimo perfil en contra de España también sub 20, como parte de una gira por Europa en la que el primer rival es la escuadra ibérica este mismo miércoles 30 de septiembre en el Estadio Majadahonda, ubicado en una zona deportiva de Madrid a las 12:30 tiempo del centro de México.

México trabaja en sus selecciones menores de cara a los retos venideros, y el entrenador de este combinado Alex Diego conformó el mejor equipo posible con 22 jugadores que estarán enfrentando también al Elche y a la Selección Sub 20 de Brasil, lo que en conjunto es un reto de altísimo nivel con dos selecciones top y un equipo profesional de categoría menor.

Te podría interesar: Cristiano Ronaldo agita la tensión en Portugal por su suplencia ante Noruega

Alex Diego y Selecciones Nacionales, le llaman a la gira Proyecto Selecciones y aunque claramente se buscan victorias, el propósito es el fogueo internacional en condiciones fuera de lo común y ante selecciones de perfiles diversos pero de primera línea.

Te podría interesar: Gol en contra de México enloquece al Dr García, por error grosero de Jéremy Márquez

Esta es la convocatoria de 22 jugadores de la Selección Sub 20 de México

PORTEROS

Artemio Olvera – Atlético de San Luis

Sebastián Liceaga – Guadalajara

DEFENSAS

Cristóbal Alfaro - Atlante

Fernando Olvera – Tijuana

Luis Carmona – FC Juárez

Carlos Hernández – Guadalajara

Yohan Orozco – Guadalajara

Edwin Soto – Pachuca

Juan Echilvestre – Santos

Ricardo Alonso – Tepatitlán

MEDIOCAMPISTAS

Basilio Alfaro – Pachuca

Juan Sigala – FC Juárez

Diego Covarrubias – Guadalajara

Gael García – Guadalajara

Samir Inda – Guadalajara

Nelson Cedillo – Santos

Luis Gómez – Santos

Henrique Simeone – Tigres

DELANTEROS

William Barboza – Dallas FC

Diego Reyes – Flamengo

Aldo De Nigris – Monterrey

Aldahir Valenzuela – Monterrey

Este es el calendario oficial de la gira por Europa de la Selección Mexicana Sub 20

La Selección Nacional de México Sub-20 ha definido los rivales y fechas de estos partidos desafiantes en la gira por Europa.



Miércoles 30 de septiembre vs España 12:30 hora del centro México.

Viernes 2 de octubre vs Elche

Domingo 4 de octubre vs Brasil