Ilkay Gündogan: La verdad sobre mi salida del Barcelona y mi regreso al City

El mediocentro alemán del Manchester City, Ilkay Gündogan, señaló este día que el hecho de que Pep Guardiola quisiera que volviera fue suficiente, para tomar la decisión de regresar a Manchester City, club con el que fichó hasta 2025.

“El hecho de que Pep fuera tan positivo desde el principio y me quisiera de vuelta fue suficiente”, dijo Gündogan en una entrevista para el diario alemán Sport Bild.

Gündogan, de 33 años, quién jugó una sola temporada con el Barcelona y fue un jugador importante para Xavi Hernández, afirmó que tenía más ofertas, pero aclaró: “si me voy del Barça, es para volver al Manchester City”, y recalcó que continúa teniendo su departamento en la ciudad británica, donde se sintió “muy cómodo” durante siete temporadas, en las que conquistó cinco Premier Leagues, cuatro Copas de la Liga, dos FA Cup y dos Community Shield.

Gündogan habla de la situación financiera del Barcelona

Sobre los motivos financieros de su salida del conjunto del Barcelona, Gündogan afirmó que “no es apropiado como jugador juzgar estas cosas”, y subrayó que “desea de todo corazón que el Barça recupere la calma y con ella el éxito”.

“No, no tuve la sensación de que Hansi ya no me quisiera. Hablamos mucho de futbol, mantenemos una buena relación y le estoy muy agradecido. Pero hubo mucho revuelo en los medios de comunicación y a mi alrededor”, adjuntó el mediocampista alemán.

“Quiero respetar a todas las partes implicadas en el club y por eso no quiero entrar en detalles ahora. El City volvió a mostrar interés y entonces todo sucedió muy deprisa. Al final, creo que encontramos una solución que funcionó para todas las partes”, finalizó.

Ilkay Gündogan en su paso con el Barcelona jugó 51 encuentros donde anotó 5 goles y realizó 14 asistencias.

Próximo partido de Gündogan con el Manchester City

Ya el alemán tuvo acción con el Manchester City esta temporada jugando 19 minutos entrando de cambio en lugar de Jeremy Doku. Ahora espera tener más tiempo en la cancha cuando el conjunto de Guardiola enfrente al West Ham este sábado 31 de agosto en el London Stadium.