Aaron Judge inicia con buen pie el 2026 yéndose dos veces para la calle con Yankees de Nueva York

El Spring Training 2026 apenas dio sus primeros pasos y ya Aaron Judge comenzó a dictar cátedra sobre el terreno de juego con sus batazos de poder con los Yankees de Nueva York.

En su primer juego de la pretemporada, el capitán de los Bombarderos del Bronx se voló la barda dos veces ante los Tigres de Detroit y terminó con una línea de 3-2 y cuatro carreras impulsadas.

El compromiso, disputado en el George Steinbrenner Field de Tampa , se convirtió en una exhibición ofensiva para el combinado neoyorquino, el cual terminó ganando por paliza 20-3. Más allá del abultado resultado, los aficionados se ilusionaron por lo que mostró el jardinero estrella, dando pie a pensar que volverá a competir por el MVP de la Liga Americana en la fase regular 2026.

Aaron Judge arranca su Spring Training con dos batazos descomunales

El primer jonrón de Aaron Judge con los Yankees de Nueva York en esta primavera fue un cuadrangular de dos carreras en la tercera entrada. Castigó un lanzamiento en cutter que se quedó en todo el medio de la zona de strike para hacer un contacto sólido y mandarla a volar hasta pasar encima de la barda del jardín central; dio contra la reja superior y volvió al terreno. Aun así, fue decretado como batazo de cuatro esquinas al haber superado el límite del estadio.

Llegó el cuarto capítulo y “el Juez” repitió la fórmula. También con un compañero en base, el número 99 de los Yankees de Nueva York conectó un batazo en línea hacia el jardín izquierdo que apenas pasó en zona buena, muy cerca del poste divisor de la zona foul. Ese segundo tablazo llegó frente al derecho Ricky Vanasco, mientras estaba en cuenta favorable de 2-0 y esperaba un lanzamiento por la zona.

Aaron Judge imprime emoción al inicio de Yankees de Nueva York

Aaron Judge está adelantando su preparación antes de la temporada 2026 de la Major League Baseball en los primeros duelos del Spring Training, pues su verdadera “pretemporada” la hará representando a los Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol 2026. En otras palabras, el veterano está tomándose muy enserio los juegos de los entrenamientos de primavera, pues le sirven para ponerse a tono de cara al evento internacional en el que su país buscará la revancha ante Japón, luego de haber perdido la final de la edición pasada.

Ahora bien, el buen desempeño del capitán es vital para las aspiraciones de los mulos para la siguiente justa, sobre todo luego de que la gerencia, encabezada por Brian Cashman, no fuera precisamente la que más presumió de anunciar “bombazos” en la agencia libre. Los Yankees siguen teniendo prácticamente los mismos nombres que el año pasado, pero no deja de ser un roster capaz de competir en el Este de la Liga Americana e, incluso, por el título de Serie Mundial.

Aaron Judge demostró con sus dos conexiones de vuelta completa que está sano, fuerte y listo para ser productivo desde el primer día de la campaña 2026.