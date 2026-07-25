Isaac del Toro: la importancia del Tour de Francia y por qué es el máximo objetivo de cualquier ciclista

Isaac del Toro escribió una nueva página para el deporte mexicano. En su primera participación en el Tour de Francia, el ciclista de Ensenada ocupa el tercer lugar de la clasificación general del Tour de Francia 2026 y tiene prácticamente asegurado un sitio en el podio.

Después de 20 etapas, el integrante del UAE Team Emirates-XRG se encuentra a nueve minutos y 42 segundos del líder Tadej Pogacar. Además, mantiene una ventaja de dos minutos y 14 segundos sobre Paul Seixas, su perseguidor más cercano.

Isaac del Toro tiene prácticamente asegurado el podio del Tour de Francia

Del Toro superó la última gran jornada de montaña sin perder su posición en la clasificación general. El mexicano terminó junto con Pogacar en Alpe d’Huez y aumentó su diferencia sobre Seixas antes de la última etapa.

La edición 2026 concluirá con el recorrido entre Thoiry y los Campos Elíseos de París. Aunque todavía debe cruzar la última meta, el margen conseguido deja al bajacaliforniano muy cerca de convertirse en el primer mexicano que termina entre los tres mejores del Tour de Francia.

El mexicano también tiene encaminado el maillot blanco como mejor joven. Su actuación incluye una victoria en la segunda etapa, disputada entre Tarragona y Barcelona, con la que terminó una espera de 36 años para México.

Isaac Del Toro of Mexico, UAE Team Emirates - XRG - during the 113th Tour de France 2026, Stage 19 a 127.9km stage from Gap to Alpe dHuez 1835m, on July 24, 2026 in Alpe dHuez, France.|Stefano Sirotti/Stefano Sirotti

Por qué el Tour de Francia es la carrera más importante del ciclismo

El Tour forma parte de las tres Grandes Vueltas junto con el Giro de Italia y la Vuelta a España. Sin embargo, su historia y repercusión mediática lo convierten en la principal competencia del ciclismo de ruta.

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La prueba nació en 1903 como una iniciativa del periódico francés L’Auto. Actualmente cuenta con 21 etapas repartidas durante tres semanas y combina recorridos llanos, ascensos de alta montaña, descensos técnicos y contrarreloj.

Para subir al podio, un corredor necesita mantener su rendimiento durante miles de kilómetros. También debe evitar caídas, superar problemas mecánicos y contar con el respaldo táctico de todo su equipo.

Por qué todos los ciclistas quieren ganar el Tour de Francia

Ganar el Tour representa el mayor reconocimiento individual para un especialista de ruta. El maillot amarillo distingue al líder de la clasificación general y se ha convertido en uno de los símbolos más reconocidos del deporte mundial.

Un triunfo general puede definir una carrera. Incluso ganar una etapa o portar alguno de los maillots aumenta el valor deportivo del ciclista y su exposición frente a equipos, patrocinadores y aficionados.

La edición de 2026 tuvo cobertura en 190 territorios mediante alrededor de 100 canales internacionales. La organización también produjo más de 110 horas de transmisión en vivo durante las 21 etapas.

Qué significa el podio de Isaac del Toro para México

Antes de Del Toro, solamente Raúl Alcalá y Miguel Arroyo habían participado en el Tour de Francia. Ningún mexicano había conseguido terminar dentro de los tres primeros lugares de la clasificación general.

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El tercer puesto confirma al bajacaliforniano como uno de los ciclistas jóvenes con mayor proyección del pelotón. También demuestra que puede responder en montaña, contrarreloj y jornadas de larga duración.

Isaac del Toro llegó a Francia con el objetivo de aprender y apoyar a Pogacar. A falta de una etapa, está cerca de marcharse con una victoria parcial, el maillot blanco y un lugar en el podio de la carrera más importante del ciclismo mundial.