CONFIRMADO: Isaac del Toro participará en el Tour de Francia 2026 y tendrá un rol distinto
El ciclista de México, Isaac del Toro, estará en el Tour de Francia
El UAE Team Emirates-XRG definió su alineación para el Tour de Francia 2026. Dentro de la lista aparece Isaac del Toro, quien había generado expectativa desde hace varios meses. El ciclista mexicano tendrá una tarea importante dentro de una de las estructuras más fuertes del pelotón internacional. Un rol distinto, pero clave.
La escuadra confirmó este lunes la presencia de Isaac del Toro en la competencia. El bajacaliforniano debutará en la carrera más importante del ciclismo mundial con apenas 22 años. El equipo decidió modificar su calendario durante la temporada para enfocarlo por completo en el Tour de Francia.
Isaac del Toro tendrá un rol clave en el Tour de Francia 2026
El ciclista de México no llegará como líder del UAE Team Emirates-XRG. Su trabajo estará enfocado en respaldar a Tadej Pogacar durante las etapas de montaña. Del Toro será uno de los corredores encargados de acompañar al esloveno en los ascensos más exigentes de la competencia.
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La decisión confirma la confianza del equipo en las condiciones físicas del mexicano. Su capacidad como escalador fue uno de los factores principales para asignarle un lugar dentro de la formación que buscará conquistar nuevamente el maillot amarillo.
Isaac del Toro debutará junto a Pogacar
El Tour de Francia 2026 marcará la primera participación de Isaac del Toro en una competencia de tres semanas al máximo nivel. El mexicano compartirá equipo con Tadej Pogacar, campeón de las ediciones 2020, 2021, 2024 y 2025.
La alineación del UAE Team Emirates-XRG también contará con Adam Yates, Brandon McNulty, Tim Wellens, Nils Politt, Florian Vermeersch y Felix Grossschartner. El objetivo del bloque será controlar la carrera y proteger a Pogacar durante las tres semanas del recorrido.
Isaac del Toro y el dato histórico para México
La presencia de Del Toro también representa un momento importante para el ciclismo mexicano. El corredor de Ensenada se convertirá en el tercer mexicano en disputar el Tour de Francia y el primero desde Miguel Arroyo en 1997.
El mexicano llega después de conquistar el Tour Auvergne-Rhône-Alpes, resultado que terminó por convencer a los directores deportivos del UAE Team Emirates-XRG. El Tour de Francia 2026 comenzará el próximo sábado en Barcelona con una contrarreloj por equipos.