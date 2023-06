Jack Grealish dio los detalles de los festejos con el Manchester City

Manchester City hizo historia, logró culminar una temporada casi perfecta con la joya de la corona, el único título que le hacía falta para validar al club como uno de los mejores en los últimos años. Jack Grealish llegó al conjunto ciudadano procedente del Aston Villa en una operación que rondó los 100 millones de libras esterlinas. Una cantidad que el futbolista ha sabido retribuir esta temporada.

Remontaron al Arsenal en la Premier League, derrotaron al odiado rival (Manchester United) en la FA Cup y coronaron el triplete con la Champions League en Estambul ante el Inter de Milan. El equipo inglés ha sido uno de los protagonistas a lo largo de las últimas temporadas en Europa, pero le hacía falta ese paso final para validar su estilo en la competencia de mayor exigencia. ¡Llegaron los festejos! Y nadie como Jack Grealish para llevarlos a otro nivel.

Exclusiva: Diego Cocca tras ser despedido de la Selección Mexicana

Te puede interesar: Guillermo Ochoa podría tener nuevo DT para la siguiente temporada

Las palabras de Jack Grealish tras festejos

Tras ganar la Champions League, Jack Grealish fue el gran protagonista en los festejos del equipo, incluso le duraron varios días, por lo que el atacante inglés rompió el silencio y dio los detalles de lo que significó para él haber conseguido el triplete y lo que supuso llevar la fiesta a otro nivel.

“No me arrepiento, ¡así soy cuando salgo de fiesta!”, asegura el internacional inglés preguntado al respecto de los festejos de Turquía, luego el de Ibiza y finalmente el de Manchester. “Sabía lo que estaba haciendo, así soy yo, soy así cuando salgo de fiesta normalmente. En realidad no suelo ser así, pero hemos ganado el Triplete y es algo que nunca volverá a suceder”, sentenció Jack Grealish ante los medios.

“Fui y lo disfruté, y no fui el único. Creo que muchas veces verás a todos grabándome, pero podría mostrarte cosas en las que otras personas hicieron lo mismo. Todos lo pasamos bien, otros se divirtieron donde las cámaras no estaban, yo me divertí porque tuve la temporada más exitosa de mi vida”.

Jack Grealish no se cortó en asegurar que el Manchester City es el mejor equipo del mundo, por lo que está cumpliendo su sueño y por ende, sus festejos han expresado todo lo que representa esta condición.

He estado en una Copa del Mundo, he ganado tres trofeos y luego volveré a entrenar en cuatro semanas más o menos, ¿por qué no divertirme? Fue el mejor fin de semana de mi vida. Nunca me sentaría aquí y te mentiría y diría ‘No bebo y no salgo de fiesta’, porque lo hago. Otros vendrán aquí y te dirán ‘Yo no hago esto, yo no hago aquello’ cuando lo hacen. Soy sincero. Estoy viviendo mi sueño de jugar en el mejor club del mundo”, afirmó.