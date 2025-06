Bruno Fernandes rechaza 200 millones de euros de Arabia Saudita

Ni los 200 millones de euros ni la promesa de ser protagonista en el próximo Mundial de Clubes fueron suficientes para convencer a Bruno Fernandes.

El capitán del Manchester United rechazó una oferta astronómica del Al-Hilal, club que busca reforzarse con figuras de talla mundial para la competencia organizada por la FIFA.

Bruno dice no al dinero saudí

El equipo saudí había puesto sus ojos en el portugués tras confirmarse que los Red Devils no estarán presentes ni en el Mundial de Clubes ni en la próxima Champions League, debido a una temporada decepcionante.

Con ese escenario, el Al-Hilal intentó aprovechar la situación para tentar a Bruno Fernandes con una suma multimillonaria y la promesa de protagonismo.

Pero la respuesta del portugués fue contundente: “Solo un proyecto europeo me haría dejar al Manchester United”, habría señalado el jugador, quien de momento no contempla salir de Old Trafford rumbo al futbol saudí.

Su postura detuvo en seco las gestiones de los representantes del club árabe, que buscaban cerrar hasta cuatro fichajes en Europa para su asalto al Mundial de Clubes.

Su nombre suena para el Real Madrid

La negativa de Bruno Fernandes ha reactivado rumores sobre su futuro en Europa. Uno de los clubes que ha sonado con más fuerza como posible destino del portugués es el Real Madrid, sobre todo si se confirma la salida de Luka Modric.

Aunque hasta el momento no hay una postura oficial por parte del club merengue, el interés no es nuevo y podría intensificarse durante el mercado veraniego.

Mientras tanto, la FIFA ha dado un plazo del 1 al 10 de junio para que los clubes clasificados al Mundial de Clubes puedan registrar refuerzos.

Esto ha generado una ola de movimientos y rumores, pero en el caso de Bruno Fernandes, parece que su futuro seguirá ligado a la élite del fútbol europeo.

Con actuaciones destacadas como la que tuvo ante el Leeds en pretemporada o sus noches brillantes en la Europa League, el portugués ha dejado claro que, más allá del dinero, su prioridad es competir al más alto nivel.

El Al-Hilal deberá mirar a otro lado, porque Bruno Fernandes, al menos por ahora, no se va de Inglaterra.