Atento Javier Aguirre: este crack lleva 3 goles seguidos en Europa y sueña con ser titular en México

Así como Javier Aguirre podría citar a un futbolista pero no juega nunca en Europa, también hay un jugador en el Viejo Continente que lleva 3 goles seguidos allí y sueña con ser titular en la Selección Nacional de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Todos los caminos apuntan a que logrará su deseo ya que las estadísticas lo acompañan a pocos meses.

Mientras el mejor jugador de un equipo del Clausura 2026 se alejaría de México por una lesión, hay un jugador que será convocado por el “Vasco” Aguirre y que viene de marcar goles en 3 partidos seguidos en el Lokomotiv Moscú de Rusia. Se trata nada menos que de César Montes, el defensa central de 29 años que brilla allí.

Los 3 goles seguidos de César Montes en el Lokomotiv Moscú

El defensa central de 29 años viene de brillar en las últimas tres fechas del futbol ruso. Pues el Cachorro le ha marcado al Dynamo Makhachkala, al Spartak Moscú y al Akron Tolyatti, en los últimos 3 partidos que disputó con el Lokomotiv Moscú.

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Su aporte goleador siendo defensa central y no delantero es realmente importante para su equipo en Rusia y, claro, también será importante que pueda aportar lo mismo en el Mundial 2026 con la Selección Mexicana. Sin dudas, para Javier Aguirre es una de las piezas más importantes en la zaga del seleccionado azteca y se espera que sea titular en el debut el 11 de junio.

Los números de César Montes en el Lokomotiv Moscú

De acuerdo a los números de BeSoccer, sitio especializado en estadísticas de los jugadores, estos son los datos sobre César Montes en el Lokomotiv Moscú:

45 partidos jugados

44 encuentros como titular

6 goles marcados

1 asistencia aportada

6 tarjetas amarillas y 0 rojas

0 títulos

Por estos números, Javier Aguirre citará a César Montes en México

Lo cierto es que César Montes es prácticamente uno de los titulares indiscutidos que tiene la Selección Mexicana. Pues sus números allí son los siguientes: