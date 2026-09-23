OFICIAL: Rafa Márquez vivirá una noche inédita con México; la Selección Nacional vuelve a emblemática ciudad tras ocho años de espera

La Selección Mexicana de Futbol, volverá OFICIALMENTE a la ciudad de Monterrey para enfrentar un partido del torneo Nations League el próximo 17 de noviembre en la cancha de Rayados de Monterrey, anunció este miércoles la propia selección en un comunicado.

Para el cuadro azteca, será la oportunidad de volverse a encontrar con una de las aficiones más apasionadas que es la de Nuevo León, donde seguramente se sumarán los seguidores de Rayados y los de Tigres, teniendo una cita especial ese 17 de noviembre.

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¿Cuándo fue el último partido de la Selección Mexicana en Monterrey?

Como antecedente, la Selección ha disputado 34 partidos en Nuevo León, con un saldo de 24 victorias y cinco compromisos que han terminado como empate. Su último partido en esa ciudad, fue hace ocho años, cuando México jugó ante Costa Rica en el Volcán Universitario, logrando vencer por marcador de 3-2 teniendo como entrenador a Ricardo Ferretti.

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En relación a aquella fecha, ahora solo están activos o forman parte de la Selección Mexicana, los delanteros Roberto Alvarado y Raúl Jiménez, además de Edson Álvarez.

¿Qué equipo será el rival de México el 17 de noviembre en la Nations League?

En el torneo de la Nations League, México clasificó directamente a la etapa de los Cuartos de Final de ese torneo, al ubicarse entre las cuatro mejores selecciones mejor clasificadas de la Liga A.

Su rival se conocerá una vez concluida la Fecha FIFA, y el pase a la siguiente ronda que es de Semifinal, se definirá en el partido de vuelta en el Estadio Monterrey el 17 de noviembre.

La agenda de la Selección Mexicana en lo que resta del 2026, junto al debut de Rafa Márquez

26 de octubre 6:50 PM | México vs Colombia en Baltimore

29 de septiembre 7:50 PM | México vs Perú en New Jersey

3 de octubre 7:50 PM | México vs Estados Unidos en Arizona

6 de octubre 8:20 PM | México vs Chile en Los Angeles

PARTIDO DE IDA NATIONS LEAGUE CUARTOS DE FINAL

17 de noviembre Partido de vuelta CUARTOS DE FINAL NATIONS LEAGIE