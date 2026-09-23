¡ÚLTIMA HORA! Rafa Márquez pierde a FIGURA EUROPEA para su debut como entrenador de la Selección Mexicana

¡ÚLTIMA HORA! Rafa Márquez tiene una baja sensible para su presentación como entrenador de la Selección Mexicana, luego de hacer oficial y anunciar que César Montes sufre de una lesión muscular por lo que rompió este miércoles con la concentración y volverá el jueves a Rusia dejando al equipo nacional en el comienzo del nuevo ciclo.

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En el entrenamiento matutino del miércoles, César Montes atrajo los reflectores al notarse cuando se apartaba de la práctica de Rafa Márquez. Omar Villarreal reporta desde el Centro de Alto Rendimiento, que la baja la ha hecho oficial Duilio Davino, director deportivo de la Selección Mexicana, quien explicó que el Cachorro se integró ya con un padecimiento muscular y que se buscaba observarlo y la evolución, pero finalmente se ha decidido tomar la decisión de cortarlo.

Para Montes, significaba volver a jugar con el cuadro mexicano luego de la Copa Mundial de la FIFA 2026, pero ahora tendrá que esperar para algún otro llamado de Márquez y su cuerpo técnico.

Cuerpo médico de la Selección Mexicana, mantiene especial atención en Santiago Gimenez y Jeremy Márquez

Además de la baja de César Cachorro Montes por lesión, el equipo médico de la Selección Mexicana tiene atención en la evolución de Santiago Gimenez que tiene una sobrecarga muscular en el aductor por lo que está en vigilancia y se espera que por la tarde pueda trabajar al parejo del equipo.

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Villarreal además explicó que Jeremy Márquez tiene una molestia en la espalda baja, que aunque no es grave ni de preocupación, es información que en conjunto dio Duilio Davino.

La agenda de Rafa Márquez y la selección mecicana en esta FECHA FIFA