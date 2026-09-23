Afición del Valencia reacciona de esta manera a la llegada del Vasco Aguirre: “A muerte con usted”

El entrenador mexicano Javier Aguirre ha sido oficialmente anunciado como nuevo director técnico del Valencia de LaLiga, escuadra que ha confiado en su experiencia y capacidad para afrontar retos complicados, por lo que el estratega luego de un ciclo interesante, mediático y que lo volvió a encumbrar, regresará a España para entrenar a su séptima equipo en ese balompié.

Aguirre es muy conocido en España y prácticamente su carrera como entrenador la ha hecho en España y ahí ha vivido muchos años de su vida, por lo que para él no significaba un desafío desconocido y de ahí que el equipo Valencia apostara por él.

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La afición en España lo conoce muy bien, saben de su estilo de juego y de su peculiar personalidad; en el trabajo saben que exigirá, que tendrá mano dura y que les pedirá a todos los jugadores luchar cada pelota entendiendo que un posible descenso está latente.

Javier Aguirre, así ha despertado cualquier tipo de comentarios en los aficionados del Valencia. Hay comentarios positivos en el que celebran su llegada y esperan mucho del timonel en miras de levantar a la escuadra del sótano.

Existen otros comentarios en el que no están de acuerdo y descalifican su llegada por el estilo, ideas o argumentos desgastados, de acuerdo a lo que escriben los seguidores en los posteos del Valencia anunciando al Vasco como entrenador.

Las declaraciones en favor de Javier Aguirre, de los aficionados de Valencia

Javier Aguirre, ha despertado la polémica, pero pese a ello hay mucho más comentarios apuntando a su favor.

"Ya desde ahorita, con Javier Aguirre pueden considerar al Valencia salvado del descenso y seguramente entrarán en Copas", comentó un usuario en X.

También un aficionado explicó que: "Hay entrenadores que han rechazado ir al Vaencia por la situación del club. Aguirre ha tenido la valentía de dirigir el equipo sabiendo la situación en la que está. Menos críticas y más confianza. El Valencia no está para elegir a la carta sino más bien para quien quiera aceptar el cargo".

Otros más coincidieron en que están "a muerte" con el proyecto y gestión de Aguirre en esta temporada 2026-2027 en la que el Valencia está en los últimos puestos.

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