Jogurge Kadukovič Llega al Set con los Kits de República Checa | Modo Sosa | Los Protagonistas
¡Directo desde República Checa... o eso asegura él! Jogurge Kadukovič llega al set de Modo Sosa para presentar los kits y uniformes de la selección checa con su peculiar personalidad, comentarios inesperados y una buena dosis de humor que solo él puede ofrecer.
¡Prepárate para una presentación muy poco convencional!
En esta edición de Modo Sosa, el incomparable Jogurge Kadukovič hace acto de presencia para mostrar los kits y uniformes de la selección de República Checa, aunque nadie está completamente seguro de que realmente venga de allá.