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Fútbol

Jogurge Kadukovič Llega al Set con los Kits de República Checa | Modo Sosa | Los Protagonistas

¡Directo desde República Checa... o eso asegura él! Jogurge Kadukovič llega al set de Modo Sosa para presentar los kits y uniformes de la selección checa con su peculiar personalidad, comentarios inesperados y una buena dosis de humor que solo él puede ofrecer.

Por: Azteca Deportes

¡Prepárate para una presentación muy poco convencional!

En esta edición de Modo Sosa, el incomparable Jogurge Kadukovič hace acto de presencia para mostrar los kits y uniformes de la selección de República Checa, aunque nadie está completamente seguro de que realmente venga de allá.

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