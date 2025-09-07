VIDEO: Jorge Campos se roba el show en TV de Japón

Durante la transmisión del partido amistoso entre México y Japón , disputado en el Coliseo de Oakland este sábado 7 de septiembre, el legendario exarquero y actual analista de Azteca Deportes Jorge Campos protagonizó uno de los momentos más virales de la jornada. En un gesto espontáneo y fiel a su estilo, “El Brody” apareció en la señal de la cadena japonesa NHK, saludando a los comentaristas nipones y lanzando una predicción con los dedos: “México ganará 2-0”.

¿Qué opinaron los cronistas japoneses de Jorge Campos?

La escena, que fue captada en video y rápidamente circuló en redes sociales, provocó carcajadas entre los periodistas japoneses, quienes reconocieron a Campos como “el portero colorido que también jugaba de delantero”. Su aparición fue tan inesperada como divertida, y se convirtió en el momento más comentado del encuentro, eclipsando incluso el resultado final.

Este video se muestra cómo ‘El Inmortal’ interactúa con los medios y mantiene su carisma intacto.

Jorge Campos saliendo en la transmisión japonesa del México vs Japón jajajajajaja pic.twitter.com/xmiHsSH0i3 — Beto (@__moztro__) September 7, 2025

México vs Japón: Un empate sin sabor

Sin embargo, la predicción del Brody no se cumplió. El partido terminó en un deslucido empate 0-0. El duelo fue trabado, con pocas llegadas claras y un ritmo intermitente. México mostró solidez defensiva pero poca creatividad en ataque, mientras que Japón apostó por la posesión sin profundidad.

En la previa del encuentro, Jorge Campos ofrecía un análisis optimista sobre el potencial del conjunto azteca , pero la realidad fue otra. El equipo dirigido por Javier Aguirre no logró conectar en el último tercio del campo, y figuras como Raúl Jiménez y Alexis Vega pasaron desapercibidas.

A pesar del empate, Campos volvió a demostrar que su presencia trasciende generaciones y fronteras. Su espontaneidad y humor siguen siendo un puente entre culturas, y aunque el marcador no le dio la razón, su predicción fue, sin duda, el gol más celebrado del partido.

