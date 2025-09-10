deportes
Jugó en México, fue el máximo goleador del mundo y ahora lo olvidan por culpa de Cristiano Ronaldo

Este jugador tuvo la oportunidad de jugar en México y ser el máximo goleador en la historia de las eliminatorias, claro, hasta que llegó Cristiano Ronaldo.

jugo-mexico-maximo-goleador-mundo-olvidan-cristiano-ronaldo.jpg
Instagram de Cristiano Ronaldo / PNG
Redacción Azteca Deportes
Mundial México 2026
No solo es el máximo goleador histórico de este deporte, sino que, con sus anotaciones en esta fecha FIFA, Cristiano Ronaldo se convirtió oficialmente en el máximo goleador en la historia de las eliminatorias rumbo a una Copa del Mundo, lo cual demuestra una vez más que está entre los mejores en la historia.

¡Gol de Cristiano Ronaldo! Al Nassr 3-0 Ettifaq | Jornada 18 Liga Saudí

Lo curioso de esta situación es que dicha marca está igualada con un elemento de la Concacaf que, incluso, tuvo la oportunidad de jugar en la Liga BBVA MX. Ante ello, no está de más conocer la historia de Carlos, el Pescadito Ruiz, uno de los mejores delanteros del continente americano.

¿Quién es el Pescadito Ruiz y cómo se convirtió en el máximo goleador del mundo?

Nacido el 15 de septiembre de 1979, el Pescadito Ruiz fue un jugador guatemalteco que es considerado el mejor de su país y que, durante muchos años, se catalogó como el mejor goleador en la historia de las eliminatorias rumbo a un Mundial gracias a los 39 tantos que ejecutó.

De hecho, el último de estos llegó hace poco más de nueve años, más precisamente hablando el 6 de septiembre del 2016. El Pescadito Ruiz se hizo presente por última vez en unas eliminatorias mundialistas en la contundente victoria de Guatemala sobre San Vicente y las Granadinas por 9-3.

¿El Pescadito Ruiz jugó en el futbol mexicano?

La respuesta es sí. Luego de debutar en su país y de formar parte de equipos de la primera división de Estados Unidos, el atacante guatemalteco recayó en la Liga BBVA MX para jugar con instituciones de la talla del Puebla, el Atlas y los Tiburones del Veracruz, hoy equipo desaparecido.

Su mejor etapa en México se dio en los Tiburones Rojos, institución en donde logró acumular 10 tantos en 23 partidos. De igual forma, logró brillar de manera importante con la Franja, pues con este equipo acumuló un total de 11 anotaciones en 37 juegos disputados.

¿Cristiano Ronaldo igualó al Pescadito Ruiz en esta Fecha FIFA?

Con las tres anotaciones que Cristiano Ronaldo tuvo en esta Fecha FIFA de septiembre ante Armenia y Hungría, el otrora atacante del Real Madrid igualó la marca del Pescadito Ruiz con 39 tantos en eliminatorias mundialistas, por lo que es cuestión de tiempo para que lo supere.

Por si esto fuera poco, Cristiano Ronaldo superó en este rubro a elementos de talla internacional como el iraní Dei, el polaco Robert Lewandowski y el argentino Lionel Messi , quien parece ser se quedará con 36 tantos en eliminatorias mundialistas.

Cristiano Ronaldo
Portugal
