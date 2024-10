¡No se adapta a la Premier League! Julián Araujo sale de cambio y se lleva fuerte regaño

Julián Araujo sigue en su etapa de adaptación en la Premier League, pero parece que el mexicano no termina por ganarse al 100% la confianza del entrenador Andoni Iraola, ya que en los últimos partidos ha decido que Julián inicie de titular pero lo termina sustituyendo.

Este sábado 26 de octubre del 2024, el conjunto de Bournemouth empató 1-1 ante el Aston Villa en la jornada 9 de la Premier League. Julián inició de titular pero salió de cambio al minuto 30 del primer tiempo. En su lugar entró Adam Smith.

En la transmisión del encuentro, las cámaras señalaron al defensor mexicano en la banca y se alcanzó a ver como el entrenador Andoni Iraola le hablaba mientras Julián tenía una cara de molestia.

En las redes sociales, aficionados del club de Bournemouth señalaron que el cambio se dio ya que el mexicano fue amonestado y no estaba logrando hacer las coberturas. Por lo que, para evitar la tarjeta roja, veían de buena forma la sustitución.

