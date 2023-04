Jurgen Klopp responde a los rumores sobre su salida del Liverpool

Jürgen Klopp, técnico del Liverpool, aseguró estar comprometido con el club y negó que esté pensando en marcharse, pese a que vive su peor temporada en el conjunto de Anfield.

El alemán, que llegó al Liverpool en octubre de 2015, se enfrenta a una temporada en blanco en la que lo único que le queda por delante es intentar alcanzar la cuarta plaza en la Premier League, que ahora mismo está a ocho puntos de distancia con once partidos por disputar.

“Soy consciente de que si sigo aquí es por el pasado y no por lo que hemos hecho esta temporada”, dijo Klopp este lunes en rueda de prensa al ser preguntado sobre el elevado número de técnicos despedidos en la Premier League. “Si esta fuera mi primera temporada, quizás sería distinto”.

El mal año, junto al tiempo que Klopp lleva ya en Liverpool y el desgaste que ello conlleva, ha provocado rumores sobre su posible marca a final de temporada.

Jurgen Klopp, comprometido con el Liverpool

A pesar de los malos resultados, el estratega alemán se concentra en revertir el mal funcionamiento de su equipo, en lugar de estar pensando en una posible salida.

“Estoy comprometido al cien por ciento. No hay dudas sobre ello. Tenemos que solucionar esta situación. No podemos jugar como hemos estado jugando, no está permitido. Estoy decepcionado, pero ya ha ocurrido y ahora hay que encontrar una salida y en eso estamos trabajando”, manifestó Klopp, que este martes se enfrentará al Chelsea de Bruno Saltor en Stamford Bridge.

EFE