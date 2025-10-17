Diputados de México aprueban impuesto de 8% a videojuegos violentos y no aptos para menores

Hace unas semanas era una “amenaza” y ahora se cumplió, pues junto con otras situaciones alrededor de un paquete económico que el país tiene planificado, los videojuegos se vieron afectados. En ese sentido, grandes títulos del mercado internacional verán cambios en sus precios, que en este caso serán incrementos. He aquí la explicación de esta medida.

¿Por qué los videojuegos “violentos” recibirán una penalización?

Lejos de entrar en polémicas del verdadero motivo por el cual se agregó este impuesto a la industria gamer, esto iría de acorde con la prevención de impulsores de violencia. En los últimos años factores como los videojuegos y la música han estado en juicio permanente por el tipo de contenido que promueven. Ante eso, se decidió que el impuesto alcance una cifra del 8%.

Esta medida está contemplando todas las áreas pertinentes en cuanto a la compra y distribución de los videojuegos. Es decir, se habla desde el ejemplar en físico, la compra digital, membresía de marcas alineadas con los títulos denominados violentos y demás cuestiones. Por eso, los fanáticos de esta gama de juegos sufrirán un golpe en sus bolsillos.

¿Qué videojuegos aumentarán su precio?

Para dar ejemplos concretos, algunos de los títulos más esperados y/o los más jugados tendrán un costo extra gracias a lo sucedido en la Cámara de Diputados mexicana. Por ello, se te comparte un desglose rápido pero bastante ilustrativo.