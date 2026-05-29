BOMBAZO: la inesperada representante de la Liga BBVA MX que sería protagonista de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Katia Itzel García hizo historia al convertirse en la primera árbitra mexicana en ser designada para impartir justicia en una Copa Mundial de la FIFA™. La jueza llegará a la justa mundialista con 25 partidos dirigidos dentro de la Liga BBVA MX, siendo su antecedente más reciente el duelo entre Cruz Azul y Atlas, partido de Vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2026 en el Estadio Banorte.

El sueño de Katia Itzel durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Durante el año pasado, la Katia Itzel se convirtió en la primera mujer en arbitrar un encuentro de Liguilla y ahora cumplirá su sueño de ser jueza central durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™. En este contexto, la silbante mexicana ya se propuso un próximo objetivo durante el certamen internacional: dirigir un partido en suelo mexicano. No obstante, las designaciones estarán en manos de la FIFA.

“Obviamente, mi ideal es dirigir un partido en un estadio de México, por todo lo que representa: la historia, el sentimiento y la emoción de estar en casa”, fue lo que expresó Katia Itzel en declaraciones recientes. Sin embargo, agregó: “Si no es en México, será donde sea, pero quiero estar en la cancha en uno de esos partidos”.

TE PUEDE INTERESAR:



Los partidos que no podrá dirigir en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Cabe remarcar que, hasta el momento, no existen designaciones oficiales por partido. Katia Itzel aparece en la lista oficial de 52 árbitros centrales nombrados por FIFA para la Copa Mundial de la FIFA 2026™. En esa misma lista también figuran otros mexicanos como César Ramos, Marco Bisguerra, Alberto Morín, Sandra Ramírez, Erick Miranda y Guillermo Pacheco.

Bajo el criterio lógico de neutralidad, Katia Itzel no debería dirigir partidos de México ni encuentros que impacten directamente al combinado azteca en la Fase de Grupos. Por eso, quedarían prácticamente descartados: México vs Sudáfrica, México vs Corea del Sur, México vs Chequia, además de los otros duelos del Grupo A en México, como Corea del Sur vs Chequia y Sudáfrica vs Corea del Sur, porque forman parte del mismo grupo del anfitrión.

|MEXSPORT

Partidos en México donde sí podría aparecer como árbitra central

1. Uzbekistán vs Colombia

Fecha: 17 de junio

Sede: Estadio Ciudad de México

Es uno de los escenarios más viables: no juega México, no pertenece al Grupo A y se disputa en una sede mexicana de alto impacto.

2. Suecia vs Túnez

Fecha: 14 de junio

Sede: Monterrey

También aparece como una opción fuerte: partido de fase de grupos, sin equipos mexicanos ni rivales directos del combinado azteca.

3. Túnez vs Japón

Fecha: 20 de junio

Sede: Monterrey

Otro duelo neutral para una árbitra mexicana. Al no involucrar a México ni a selecciones del Grupo A, podría entrar en el rango de partidos asignables.

4. Colombia vs República Democrática del Congo

Fecha: 23 de junio

Sede: Guadalajara

Partido de fase de grupos con buen perfil para una designación histórica: sede mexicana, sin participación de México y con selecciones de otras confederaciones.

5. Uruguay vs España