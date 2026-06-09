Katia Itzel, la Mujer Mexicana que Hará Historia 👩⚖️⚽ | Entre Tacones y Balones
Con determinación, talento y mucho carácter, Katia Itzel García se ha convertido en una de las figuras más importantes del arbitraje mexicano. En esta edición de Entre Tacones y Balones, conocemos la historia de una mujer que está rompiendo barreras y dejando huella en el fútbol internacional.
El fútbol también se escribe con historias de esfuerzo, disciplina y superación.
En esta edición de Entre Tacones y Balones, repasamos la trayectoria de Katia Itzel García, una de las árbitras mexicanas más destacadas de la actualidad y una mujer que continúa abriendo camino dentro del fútbol profesional.