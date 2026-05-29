El sueño de Katia Itzel García en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Katia Itzel García Mendoza es una de los árbitros elegidos para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y la egresada de la UNAM tiene claros sus objetivos. En entrevista con medios internacionales, la silbante reveló cuál es su sueño respecto al torneo disputado en Estados Unidos, Canadá y México: silbar un partido disputado en suelo azteca.

“Obviamente, mi ideal es dirigir un partido en un estadio de México, por todo lo que representa: la historia, el sentimiento y la emoción de estar en casa”, dijo García. “Si no es en México, será donde sea, pero quiero estar en la cancha en uno de esos partidos”.

Katia Itzel García sueña con silbar en un juego de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ disputado en México|MEXSPORT

La FIFA organizó el calendario y le dio 13 partidos a México. Cinco serán en la Ciudad de México, cuatro en Guadalajara y cuatro en Monterrey. De esos partidos, por lo menos tres están descartados para Katia Itzel García porque la Selección Mexicana jugará en ellos.

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Uno de los duelos que podría pitar en la capital mexicana sería el de Uzbekistán y Colombia, programado para el 17 de junio en el Estadio Ciudad de México. Las alternativas en Guadalajara podrían ser para el Colombia vs. Congo del 23 de junio o el Uruguay ante España tres días después.

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Monterrey podría ser la ciudad que vea a la silbante en acción. La capital de Nuevo León tiene tres partidos donde no habría conflicto de interés y son Suecia contra Túnez, el 14 de junio; el Túnez vs. Japón del 20 de junio; y un duelo de dieciseisavos de final entre el Ganador del Grupo F y el segundo lugar del Grupo C.

Los árbitros mexicanos que participarán en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Además de Katia Itzel García, la FIFA eligió a otros seis árbitros mexicanos para la Copa Mundial de la FIFA 2026™. César Arturo Ramos Palazuelos es uno de los 52 jueces centrales. Además, Alberto Morín, Sandra Ramírez y Marco Bisguerra serán asistentes. Finalmente, México tendrá dos representantes en la sección de revisión de video con Erick Miranda y Guillermo Pacheco.