La Copa Mundial 2026™ está a la vuelta de la esquina, pues en 2 semanas México y Sudáfrica disputarán el partido inaugural, en el que el equipo azteca deberá poner atención a 4 goleadores africanos. Pero antes de que ruede el balón, la Selección Nacional podría subir o bajar del ranking de la FIFA, ya que se actualizará un día antes del arranque de la justa veraniega.

El ranking de la FIFA se actualizó el 1 de abril de este año, después de los partidos de preparación y de repechaje de marzo. Actualmente, México ocupa el lugar 15, por lo que subió un puesto luego de los empates ante Bélgica y Portugal, selección que incluyó a Diogo Jota en su lista de convocados para la justa veraniega.

Así va el ranking de la FIFA rumbo a la Copa Mundial 2026™: el puesto que ocupa actualmente México|Selección Nacional de México

Mientras la Selección Nacional subió un peldaño, Estados Unidos descendió uno, por lo que actualmente se ubica en el puesto 16. Este es el Top-10 de los países potencias, según FIFA:



Francia: 1877 puntos España: 1876 puntos Argentina: 1874 puntos Inglaterra: 1825 puntos Portugal: 1763 puntos Brasil: 1761 puntos Países Bajos: 1757 puntos Marruecos: 1755 puntos Bélgica: 1734 puntos Alemania: 1730 puntos.

TE PUEDE INTERESAR:



Los próximos partidos de México

México puede llegar en mejor posición para la Copa Mundial 2026™ y para ello debe ganar sus últimos partidos de preparación, ya que el ranking de la FIFA se actualizará por última vez el miércoles 10 de junio.

El conjunto azteca se medirá ante Australia este sábado 30 de mayo en Pasadena, California, Estados Unidos, en punto de las 8 de la noche (hora centro de México). El equipo dirigido por Javier Aguirre cerrará su preparación el jueves 4 de junio contra Serbia en el Estadio Nemesio Diez, en Toluca, Estado de México.

Las mejores posiciones de México en el ranking FIFA

La mejor posición de México en el ranking FIFA se dio a finales de mayo de 2004, cuando alcanzó el cuarto lugar. Durante el proceso al Mundial de Alemania 2006, el conjunto azteca se codeó con selecciones top.

La última vez que la Selección Nacional estuvo en el Top-10 fue en marzo de 2022, cuando ocupó el noveno puesto. Después del Mundial de Qatar de ese año cayó varios peldaños.