Klopp y Arteta discuten, tienen que ser separados por el árbitro

El partido entre Liverpool y Arsenal es uno de los encuentros que más expectativa levanta en la Premier League, en estos momentos de la temporada las cosas no han sido diferentes.

En la jornada 12 del campeonato local inglés, estos dos clubes se enfrentan en la cancha de Anfield, pero el resultado o el trámite del partido no ha sido lo más relevante en estos momentos, pues aunque Liverpool se impone con claro dominio, en el primer tiempo ocurrió una irregular situación.

En el minuto 31 del primer tiempo, un choque entre jugadores despertó la ira de Mikel Arteta que se lanzó con toda intensidad en sus reclamos por la jugada.

Fiel a su estilo, Jurgen Klopp respondió rápidamente y se encararon rápidamente en el área técnica. Los elementos de ambos estrategas salieron de forma inmediata a separarlos para evitar que se fueran a las manos.

Tras unos momentos de tensión, ambos técnicos fueron amonestados.

La intensidad de la Premier League también se vive en el banco de suplentes. Se cruzaron Klopp y Arteta. pic.twitter.com/moO2coHXI6 — Tercer Cambio (@TercerCambio_) November 20, 2021

Antecedentes de Klopp

Vale la pena recordar que en marzo del 2020, el Atlético eliminó del torneo continental al Liverpool y Klopp fue muy crítico de las maneras del conjunto español. Ahora, previo al partido de mañana, el alemán alabó cómo su colega argentino mantiene a sus futbolistas “enchufados” todo el tiempo. Pero volvió a hablar del estilo de los colchoneros.

“Creo que lo dje después de la vuelta (en 2020), estaba enfadado, decepcionado sobre muchas cosas y nos teníamos que centrar en el futbol en extrañas circunstancias. Son muy buenos y se defendieron con todo. No podría respetar más lo que hacen ¿Me gusta? No mucho, pero es cosa mía. Me gusta un estilo de juego diferente. Pero ellos han tenido mucho éxito así”, soltó el DT alemán.

Por su parte, y cómo era de esperarse, a Simeone se le consultó sobre los dichos de su contraparte y, de manera muy educada pero tajante, dio su parecer. “¿Qué piensa usted cuando escucha a Klopp criticar el estilo del Atlético?”, le preguntó un periodista a Diego Pablo Simeone. La respuesta de Diego Pablo fue la siguiente: “Nada”.