LA Galaxy vs Charlotte FC: Fecha y hora PARA LOS ESTADOS UNIDOS

La temporada apenas comienza en la Major League Soccer en su semana 2 y ya hay presión por sumar de a tres. LA Galaxy recibe a Charlotte FC en la Jornada 2, un partido que puede marcar el rumbo inmediato de ambos proyectos.

El escenario será el Dignity Health Sports Park, donde el Galaxy intentará hacer pesar la localía tras iniciar el torneo con empate ante New York City FC. Del otro lado, Charlotte también igualó en su debut frente a St. Louis City SC y busca su primera victoria del año.

¿Puede LA Galaxy imponer condiciones en casa en la Jornada 2 MLS?

El equipo dirigido por Greg Vanney ha mostrado orden defensivo en sus últimos compromisos. En sus cinco partidos recientes en todas las competiciones suma dos victorias y tres empates, una racha que refleja estabilidad, aunque todavía con margen de mejora en la contundencia ofensiva.

El empate 1-1 en la fecha inaugural dejó sensaciones mixtas: control de balón y estructura táctica, pero falta de claridad en el último tercio. En casa, el Galaxy suele asumir protagonismo, presionando alto y apostando por amplitud en bandas.

Este duelo representa la oportunidad perfecta para dar un golpe de autoridad tempranero en la MLS 2026 y comenzar a escalar posiciones en la Conferencia Oeste.

Delanteros latinos destacan en la MLS: goles y figuras de la temporada

Charlotte FC busca sorprender como visitante en la MLS 2026

Charlotte FC, bajo la conducción de Dean Smith, también mostró competitividad en su estreno. Su balance reciente en la liga incluye dos victorias, un empate y dos derrotas, evidencia de cierta irregularidad.

El equipo apuesta por transiciones rápidas y presión intermitente en bloque medio. Ante el Galaxy necesitará concentración defensiva y eficacia en contragolpe para romper el equilibrio que suele caracterizar los enfrentamientos entre ambos.

Los duelos directos recientes reflejan paridad: una victoria por lado y un empate en los últimos tres partidos. El antecedente más cercano terminó 0-0, lo que sugiere que el margen de error será mínimo.

Ambos clubes entienden que el inicio de temporada es clave para consolidar confianza. Un triunfo en esta Jornada 2 no define el año, pero sí puede marcar tendencia.

LA Galaxy vs Charlotte FC: Fecha y hora en Estados Unidos

El partido LA Galaxy vs Charlotte FC se jugará el sábado 28 de febrero de 2026 en el Dignity Health Sports Park.

Horarios en Estados Unidos:

10:30 pm ET

9:30 pm CT

7:30 pm PT