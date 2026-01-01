La IA predice quién será el jugador decepción de la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 está a poco más de 5 meses que de arranque con el partido inaugural entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca (ahora Banorte) , que pasará a la historia como el único inmueble en ser sede de este torneo en 3 ocasiones. La justa es una gran prueba para el jugador que puede brillar o ser la decepción.

De acuerdo con la IA, el jugador que será la decepción del torneo será Vinícius Jr, ya que su presente en el Real Madrid no es el mejor debido a su bajo rendimiento. No obstante, llega al Mundial 2026 como una de las máximas figuras de Brasil, que tampoco vive su mejor época al ubicarse en la quinta posición de las Eliminatorias de la Conmebol .

Vinícius Jr apunta a ser el jugador decepción, ya que es notorio una baja de juego con el Real Madrid|Vinícius Jr

El brasileño ha disputado 24 partidos tanto en La Liga como en la Champions League, en los que registra 5 goles y 7 asistencias, según las estadísticas de la plataforma BeSoccer. Lo que llama la atención es que en el torneo europeo de clubes no ha podido marcar en 6 duelos jugados.

Cabe destacar que estos resultados se obtuvieron de la base de datos de la Inteligencia Artificial que no puede predecir el futuro, pero sí le permite realizar estimaciones cercanas a la realidad.

Los números de Vinícius Jr en un Mundial

Vinícius Jr jugó su primer Mundial en Qatar 2022 con 22 años y tuvo una destacada actuación al jugar de titular 4 de los 5 partidos que disputó la Selección de Brasil. En la jornada 1 ante Serbia, el extremo derecho dio una asistencia, mientras que en el duelo contra Serbia tuvo un encuentro más discreto.

El futbolista de 25 años no fue contemplado en el partido contra Camerún. Fue en la ronda de los Octavos de Final que tuvo un gran rendimiento al meter un gol y dar una asistencia en el triunfo de los suyos ante Corea del Sur por marcador de 4-1.

Sin embargo, el futbolista del Real Madrid y su selección cayeron en Cuartos de Final ante Croacia, que terminó por colgarse la medalla de bronce en esa justa. La Copa Mundial de la FIFA 2026 será la revancha de Vinícius Jr, que buscará comandar a Brasil a un nuevo campeonato tras 24 años de sequía.