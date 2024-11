La millonaria cifra que Manchester City deberá pagar a Benjamin Mendy

El Manchester City fue ordenado a pagar a su exjugador, Benjamin Mendy, la mayoría de las 11 millones de libras (aproximadamente 14,15 millones de dólares) que reclamó por salarios no pagados y retenidos durante su proceso judicial.

En el proceso fue acusado de delitos sexuales. La decisión fue dictada este miércoles por la jueza Joanne Dunlop en un tribunal laboral de Manchester.

Mendy, quien formó parte del Manchester City hasta 2021, presentó una demanda en la que argumentó que el club retuvo de forma indebida su salario mientras se encontraba en prisión preventiva por acusaciones de violación y agresión sexual.

Después de un largo juicio de seis meses, el jurado lo absolvió de la mayoría de los cargos, y en un segundo juicio fue declarado no culpable de los cargos restantes.

En la audiencia, el lateral francés alegó que el club actuó incorrectamente al retener su salario, ya que no había elementos en su contrato que justificaran esta medida mientras cumplía una suspensión impuesta por la Asociación de Futbol Inglesa (FA) o por las condiciones de su fianza que le impedían jugar.

Durante su periodo fuera de custodia, Mendy fue suspendido de forma preventiva por la FA, sin haberse dictado un fallo de mala conducta en su contra, lo que le impidió cumplir con su contrato en el campo.

La jueza Dunlop dictaminó que, aunque el Manchester City tuvo derecho a retener los pagos de Mendy mientras estuvo en prisión preventiva, el club no tenía la facultad para hacerlo durante los periodos en los que Mendy no estuvo bajo custodia y no pudo jugar debido a la suspensión de la FA.

Falta definir el monto exacto

La jueza concluyó que las condiciones de la fianza y la suspensión de la FA constituían impedimentos involuntarios para que el jugador pudiera entrenar y jugar. El monto exacto que el Manchester City deberá pagar a Mendy aún deberá ser acordado entre los abogados del jugador y el club.

Mendy, quien llegó al City en 2017 procedente del Mónaco, tuvo una breve trayectoria con el equipo debido a una lesión de ligamento en su cuarta aparición, que lo alejó del campo gran parte de esa temporada.

En total, disputó 75 partidos con el equipo antes de su último juego contra el Tottenham en 2021. Tras la resolución de su caso, Mendy ha retomado su carrera en el club francés Lorient.