Cómo LLEGAR SIN ESTRÉS al LA Memorial Coliseum y vivir el LAFC vs INTER MIAMI

El inicio de la temporada 2026 de la MLS promete una noche histórica en Los Ángeles, y no solo por lo que pase en la cancha. El duelo LAFC vs Miami obligó a trasladar el partido al majestuoso Los Angeles Memorial Coliseum, un recinto preparado para recibir a más de 77 mil aficionados.

Para la comunidad latina —columna vertebral de la afición angelina— planificar la llegada será clave para disfrutar la experiencia completa, desde el Fan Fest hasta el silbatazo final.

El encuentro, que contará con figuras globales como Lionel Messi y Son Heung‑Min, comenzará a las 6:30 PM PT, pero las actividades arrancan desde temprano en el complejo de Exposition Park.

¿Cuál es la mejor forma de llegar al LA Memorial Coliseum para el LAFC vs Inter Miami?

El transporte público es, sin discusión, la alternativa más eficiente. La Línea E del sistema Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority conecta directamente zonas como Boyle Heights con la estación Expo Park/USC en poco más de media hora, evitando el tráfico típico de un evento masivo.

Para quienes vienen desde el Valle de San Fernando, el Metrolink hacia Union Station y la conexión con las líneas del Metro representa una ruta práctica y económica, especialmente para familias.

Si decides manejar, la recomendación es salir con mucha anticipación y monitorear aplicaciones de navegación en tiempo real. Los accesos principales serán por la I-110 y Martin Luther King Jr. Blvd., aunque el tráfico puede ser intenso desde primeras horas de la tarde.

Top jugadores latinos en la MLS que debes ver

Estacionamiento, horarios clave y consejos para la comunidad latina

Los estacionamientos oficiales abrirán alrededor de las 3:30 PM y las puertas del estadio a las 4:30 PM, por lo que llegar temprano permitirá evitar filas largas y disfrutar el Fan Fest previo.

El costo del parking puede variar entre 30 y 85 dólares dependiendo del lote, por lo que reservar con anticipación o usar opciones Park & Ride puede representar un ahorro importante.

También es fundamental considerar la política de bolsas transparentes y el modelo cashless del estadio, que solo acepta pagos electrónicos.

Al finalizar el partido, las autoridades implementarán un operativo de salida masiva, por lo que usar el Metro o caminar unas cuadras antes de pedir transporte por aplicación puede reducir tiempos de espera.

Más que un partido, será una celebración cultural del futbol en Los Ángeles. Planificar tu ruta no solo te ahorrará estrés, sino que te permitirá vivir una jornada inolvidable junto a miles de aficionados latinos.