Nota

Las selecciones que quedaron en el Grupo H, tras el sorteo para la Copa del Mundial de la FIFA 2026

El Grupo encabezado por España enfrentará a rivales de gran poderío futbolístico en la Copa del Mundo de la FIFA 2026

España.jpg
@SEFutbol
Sebastian Cortés
Mundial México 2026
La Selección de España ya tiene definidos a sus tres rivales para la fase de grupos del Mundial 2026. El combinado dirigido por Luis de la Fuente quedó ubicado en el Grupo H, donde compartirá sector con Uruguay, Arabia Saudí y Cabo Verde, esta última en su primer partido en la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

El calendario del grupo establece que los duelos inaugurales se disputarán el 15 de junio, mientras que la segunda jornada está programada para el 21 de junio. La fase de grupos concluirá el 26 de junio, fecha en la que se definirán los clasificados a los octavos de final.

El Grupo H tendrá actividad en cuatro sedes: el Hard Rock Stadium en Miami, el Mercedes-Benz Stadium en Atlanta, el NRG Stadium en Houston y el Estadio de Guadalajara, en territorio mexicano. España, Uruguay, Arabia Saudí y Cabo Verde alternarán entre estos escenarios a lo largo de la primera fase.

La configuración actual recuerda a la distribución que tuvo la selección española en el Mundial de 2010, cuando también formó parte del Grupo H. En esta ocasión, el equipo afrontará a un conjunto sudamericano, uno asiático y una selección africana debutante.

Con el panorama definido para el Grupo H, España iniciará la preparación puntual para sus compromisos del 15, 21 y 26 de junio, fechas claves para su avance en el torneo. Como partido clave, será el partido entre España y Uruguay, que pintan para ser las selecciones que buscaran ser el primer lugar de este grupo.

Autor / Redactor

