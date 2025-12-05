deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Mundial México 2026
Nota

Estos son los grupos de la muerte del Mundial 2026: ¿México está en uno de ellos?

Tras el Sorteo Final, algunas selecciones no tuvieron demasiada surte y se enfrentarán a duros rivales

jugadores Mundial 2026
FIFA
Marco Espósito | DR
Mundial México 2026
Compartir

El Sorteo Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 concluyó y las selecciones participantes, incluida México, ya conocen a sus primeros rivales . Como ocurre en cada edición del certamen, algunas zonas se presentan más accesibles, con candidatos claros a avanzar; mientras que otras son más parejas, lo que hace que se las denomine como "los grupos de la muerte".

Afortunadamente para la Selección Nacional, en esta oportunidad no integrará uno de estos grupos temidos, dado que en la primera fase se medirá ante Sudáfrica , Corea del Sur y el ganador del Repechaje 4 de UEFA (Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa o Irlanda). No obstante, otros países no corrieron con la misma fortuna.

México, Sudáfrica, Corea del Sur, Repechaje UEFA en el Mundial
Instagram @miseleccionmx

Los grupos de la muerte del Mundial 2026

Dado que en este Mundial son más selecciones (48), se sumará una instancia extra de dieciseisavos de final, por lo que clasificarán los dos primeros de cada zona y la gran mayoría de terceros. Esto hace que, a priori, los grupos de la muerte no se presenten tan drásticos como antes, ya que hay más margen de error.

Así y todo, es posible encontrar zonas realmente parejas con países que dejarán todo en el campo por meterse en las rondas finales. Uno de los más evidentes es el grupo I que cuenta con la presencia de Francia, Senegal, Noruega y el ganador del Repechaje Internacional 2 (Bolivia, Surinam o Irak).

TE PUEDE INTERESAR:

En este grupo se producirán encuentros más que interesantes, con la presencia de figuras del calibre de Kylian Mbappé, Erling Haaland, Michael Olise, Martin Ødegaard, Sadio Mané y Nicolas Jackson, entre tantos otros.

Otro grupo que sin dudas dará que hablar es el H, que tiene a España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde. Si bien la selección europea y la sudamericana parten como favoritos, los saudíes ya demostraron que no son un rival para tomarse a la ligera.

En esta zona las principales estrellas serán españolas y uruguayas, dado que todos los aficionados esperan ver en acción especialmente a Lamine Yamal, Federico Valverde, Pedri, Darwin Núñez y Nico Williams. Un componente que le añade dramatismo al grupo, es que quien salga segundo tendrá altas chances de cruzarse con Argentina.

Curiosidades del deporte
Selección Mexicana
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Marco Espósito | DR

marco@digitalroom.team

Te Recomendamos

Thumbnail
Mundial México 2026
Javier Aguirre comienza su planeación con la Selección Mexicana rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 aunque tiene una gran incógnita
Thumbnail
Mundial México 2026
El ex jugador Michel, se detuvo en la Alfombra Roja previo al Sorteo Final del Mundial 2026 para charlar con Inés Sainz
Thumbnail
Mundial México 2026
DIDIER DESCHAMPS sabe que hay mucha competencia alterna a su poderosa Selección de Francia, rumbo al Mundial de la FIFA 2026
gianni infantino donald trump
Mundial México 2026
Donald Trump, en EXCLUSIVA con Azteca Deportes e Inés Sainz en el Sorteo Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026: “México, Estados Unidos y Canadá se han unido muy bien”
Thumbnail
Mundial México 2026
RÍO FERDINAND reconoce la historia de México en el futbol y su papel como organizador
Sorteo del Mundial 5 de diciembre 10_45 am
Mundial México 2026
Sorteo del Mundial 2026 EN VIVO y GRATIS; conoce a los RIVALES de México
México vs Paraguay EN VIVO y GRATIS fecha FIFA 18 de noviembre de 2025
Mundial México 2026
México vs Paraguay EN VIVO, partido de la fecha FIFA de noviembre 2025
México vs Uruguay en vivo partido amistoso fecha FIFA
Mundial México 2026
México vs Uruguay EN VIVO y GRATIS, partido de la fecha FIFA de noviembre rumbo al Mundial 2026
Thumbnail
Mundial México 2026
Iker Casillas nos visita en TV Azteca Deportes
México vs Ecuador en vivo partido amistoso de preparación previo al Mundial 2026
Mundial México 2026
México vs Ecuador, partido de preparación de la fecha FIFA previo al Mundial 2026
×
×