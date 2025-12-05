Estos son los grupos de la muerte del Mundial 2026: ¿México está en uno de ellos?

El Sorteo Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 concluyó y las selecciones participantes, incluida México, ya conocen a sus primeros rivales . Como ocurre en cada edición del certamen, algunas zonas se presentan más accesibles, con candidatos claros a avanzar; mientras que otras son más parejas, lo que hace que se las denomine como "los grupos de la muerte".

Afortunadamente para la Selección Nacional, en esta oportunidad no integrará uno de estos grupos temidos, dado que en la primera fase se medirá ante Sudáfrica , Corea del Sur y el ganador del Repechaje 4 de UEFA (Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa o Irlanda). No obstante, otros países no corrieron con la misma fortuna.

Instagram @miseleccionmx

Los grupos de la muerte del Mundial 2026

Dado que en este Mundial son más selecciones (48), se sumará una instancia extra de dieciseisavos de final, por lo que clasificarán los dos primeros de cada zona y la gran mayoría de terceros. Esto hace que, a priori, los grupos de la muerte no se presenten tan drásticos como antes, ya que hay más margen de error.

Así y todo, es posible encontrar zonas realmente parejas con países que dejarán todo en el campo por meterse en las rondas finales. Uno de los más evidentes es el grupo I que cuenta con la presencia de Francia, Senegal, Noruega y el ganador del Repechaje Internacional 2 (Bolivia, Surinam o Irak).

TE PUEDE INTERESAR:



En este grupo se producirán encuentros más que interesantes, con la presencia de figuras del calibre de Kylian Mbappé, Erling Haaland, Michael Olise, Martin Ødegaard, Sadio Mané y Nicolas Jackson, entre tantos otros.

Otro grupo que sin dudas dará que hablar es el H, que tiene a España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde. Si bien la selección europea y la sudamericana parten como favoritos, los saudíes ya demostraron que no son un rival para tomarse a la ligera.

En esta zona las principales estrellas serán españolas y uruguayas, dado que todos los aficionados esperan ver en acción especialmente a Lamine Yamal, Federico Valverde, Pedri, Darwin Núñez y Nico Williams. Un componente que le añade dramatismo al grupo, es que quien salga segundo tendrá altas chances de cruzarse con Argentina.