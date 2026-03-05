¡James Rodríguez LISTO! la FECHA que podría marcar su DEBUT en la MLS

La espera parece estar llegando a su fin. James Rodríguez ya está en Nashville y todo apunta a que su debut en la MLS con Minnesota United en la Semana 3 está más cerca que nunca. Tras completar diez días de entrenamientos al mismo ritmo que sus compañeros, el colombiano fue nuevamente convocado por Cameron Knowles para la tercera jornada del campeonato.

Minnesota United visitará este sábado a Nashville SC en el Geodis Park, y el contexto deportivo indica que James podría sumar sus primeros minutos en el futbol de Estados Unidos. El equipo acumula cuatro puntos en dos partidos, y el momento competitivo parece ideal para integrar al ‘10’ en dinámica oficial.

¿Qué tan cerca está el debut de James Rodríguez en la MLS con Minnesota?

La señal más clara es su inclusión en la convocatoria y el viaje con el plantel. En la jornada anterior no jugó porque el cuerpo técnico consideró que aún no estaban dadas las condiciones físicas óptimas. Ahora, con más sesiones de trabajo encima y mayor adaptación al grupo, el escenario cambió.

James Rodríguez no disputa un partido oficial de clubes desde el 9 de noviembre, cuando fue titular con León en la Liga MX. Desde entonces, el volante ha enfocado su preparación en recuperar ritmo competitivo. En la MLS, la exigencia física y la intensidad obligan a una adaptación progresiva, pero el cuerpo técnico entiende que necesita minutos reales.

El duelo ante Nashville representa una oportunidad estratégica: rival competitivo, ambiente exigente y contexto ideal para medir su estado futbolístico sin la presión de un clásico.

Top jugadores latinos en la MLS que debes ver

Ritmo de competencia y Selección: clave rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026

Más allá del impacto mediático en la MLS, el gran objetivo de James Rodríguez es llegar en forma a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Antes de la próxima fecha FIFA, Minnesota disputará tres encuentros: Nashville, Vancouver Whitecaps y Seattle Sounders. Son partidos fundamentales para que el colombiano sume continuidad.

Aunque su presencia en la convocatoria de Néstor Lorenzo no parece estar en riesgo, el ritmo de competencia será determinante para afrontar compromisos exigentes ante Croacia y Francia.

Para la comunidad latina en Estados Unidos, el debut de James en la MLS no solo representa un atractivo deportivo. También simboliza la llegada de una figura sudamericana que puede elevar el perfil del campeonato y conectar con miles de aficionados colombianos y latinos que siguen su carrera desde Brasil 2014.

Si todo avanza según lo previsto, Nashville podría ser el escenario donde James vuelva a sentirse protagonista. Y en un año donde cada minuto cuenta rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, ese primer paso en la MLS puede marcar el inicio de una nueva etapa.