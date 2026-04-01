Desmienten que la pelea entre Mayweather y Pacquiao sea de exhibición

La posible revancha entre Floyd Mayweather , Manny Pacquiao podría estar en entredicho por un cruce de comentarios que apuntan a que el acuerdo no está completamente cerrado entre ambas partes. Todo surge luego de que Mayweather asegurara que el combate ante el filipino sería de exhibición y desde el entorno de Pacquiao se encargaran de frenar esa versión con un mensaje tajante: Manny solo está dispuesto a subir al ring si se trata de un enfrentamiento oficial.

La confusión crece porque en febrero la revancha fue presentada como un combate profesional programado para el próximo 19 de septiembre en Sphere, Las Vegas, con transmisión global vía streaming. Esa presentación incluso destacó que sería la primera función de boxeo profesional en esa arena, un detalle que elevó todavía más la expectativa alrededor de uno de los regresos más mediáticos del deporte.

Lo que cambió el tono de la historia fueron las declaraciones recientes de Mayweather, quien afirmó que “esto no es realmente una pelea, es una exhibición”, además de poner en duda que la sede estuviera completamente definida. Esas palabras alteraron el panorama porque chocan de frente con lo que se había difundido al anunciar el evento y con la postura que sostiene el equipo de Pacquiao.

Floyd Mayweather vs Manny Pacquiao: ¿Será oficial o exhibición?

Desde la esquina del filipino no tardó en llegar la respuesta. De acuerdo con reportes publicados este 31 de marzo, el círculo de Pacquiao, encabezado por su promotor y por MP Promotions, dejó claro que existe un acuerdo para una pelea profesional y que el ex campeón no tiene interés en participar en una exhibición ante Floyd Mayweather.

La declaración más contundente apunta a que Manny Pacquiao “solo aceptará una pelea oficial”, una postura que desmiente de forma directa los comentarios del estadounidense. Jas Mathur, CEO de MP Promotions, confirmó según distintos reportes que el contrato contempla un combate profesional, lo que convierte este choque de versiones en algo más serio que una simple diferencia de opinión frente a los micrófonos.

No es un detalle menor. En el boxeo, una pelea oficial impacta el récord, la narrativa histórica y el legado competitivo de los protagonistas, mientras una exhibición se mueve en otra lógica, más orientada al espectáculo que a las consecuencias deportivas. Por eso, desde el lado de Pacquiao la línea es firme: si hay revancha, debe contar de manera real y formal.

Manny Pacquiao mantiene postura ante Floyd Mayweather

La postura del filipino además es coherente con lo que se informó cuando se anunció la revancha. Netflix promovió el evento como un nuevo enfrentamiento entre dos leyendas del boxeo para septiembre en Las Vegas, mientras otros reportes hablaron desde el inicio de una revancha profesional, no de una presentación de exhibición. Ese contexto hace todavía más llamativo el giro en el discurso de Mayweather.

También hay un elemento emocional y competitivo que explica la firmeza del entorno del “Pacman”. En la promoción inicial, Pacquiao expresó su deseo de propinarle a Mayweather la única derrota de su carrera, una intención que solo tiene sentido dentro de un combate avalado de forma oficial. Si la cita terminara convertida en exhibición, esa narrativa desaparecería por completo.