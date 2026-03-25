Yankees debutan en la temporada 2026: hora del juego inaugural y boletos desde $110 dólares

Los Yankees de Nueva York ya tienen definido el arranque de su temporada 2026, y el primer examen llegará con un cruce de alto impacto frente a los Gigantes de San Francisco. El juego inaugural para la novena neoyorquina se disputará el miércoles 25 de marzo en Oracle Park, un escenario que pondrá frente a frente a dos organizaciones históricas desde la primera fecha del calendario.

La cita para los aficionados será a las 8:05 p.m. del Este, es decir, a las 5:05 p.m. local en San Francisco, por lo que el duelo entre Yankees y Giants se perfila como uno de los eventos más atractivos del inicio de campaña. Además de la expectativa natural por el debut, el encuentro tendrá reflectores especiales por tratarse del primer paso de Nueva York en una temporada que arranca con exigencia máxima.

Para el público que ya piensa en asistir, el otro gran dato está en los boletos. Las entradas para ver a los Yankees ante los Gigantes de San Francisco comienzan desde $110 dólares y pueden alcanzar hasta $2,300 dólares en las mejores zonas del estadio, una muestra del enorme interés que despierta este enfrentamiento desde antes del primer lanzamiento.

Quién será el rival de los Yankees en el Opening Day

El rival de los Yankees en el inicio de la temporada será San Francisco, una franquicia con peso propio dentro de las Grandes Ligas y que además abrirá en casa una de las series más llamativas del arranque de campaña. El partido se celebrará en Oracle Park, uno de los parques más emblemáticos del beisbol estadounidense.

La organización de los Giants tiene programada esta serie inaugural como uno de los grandes atractivos del comienzo de 2026, y no es para menos. Enfrentar a los Yankees desde el primer compromiso eleva la atención nacional, tanto por la historia de ambas novenas como por el volumen de aficionados que suelen mover cada vez que se anuncia una serie de este calibre.

Otro detalle importante para los seguidores del club neoyorquino es que el horario favorece a quienes siguen el juego desde la Costa Este de Estados Unidos. El primer lanzamiento a las 8:05 p.m. permitirá que la afición de los Yankees vea el arranque de la temporada en horario estelar, un punto que suele influir en la conversación digital y en la expectativa alrededor del debut.

Yankees y boletos: precios para ver la temporada

Si el interés deportivo ya es alto, el movimiento en el mercado de boletos confirma que la serie también genera fuerte demanda entre los aficionados. Para este compromiso entre Yankees y Giants, el rango señalado va desde $110 dólares en localidades de entrada hasta $2,300 dólares en las áreas premium, donde la cercanía al diamante y la experiencia del asiento elevan el costo de forma importante.

Ese precio no resulta extraño si se toma en cuenta que se trata de un choque de apertura con dos franquicias de enorme arrastre. Los boletos para ver a los Yankees suelen registrar alta demanda en mercados importantes, y cuando el rival es San Francisco en un juego de arranque, el valor de las entradas tiende a subir con rapidez conforme se reduce la disponibilidad.