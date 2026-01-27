Los 2 lesionados que no jugarían en la Copa Mundial de la FIFA 2026: afición preocupada

A menos de seis meses para el comienzo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, México tiene a dos jugadores lesionados que, probablemente, no lleguen a punto y se pierdan la competición. La Selección Mexicana ha sido víctima de reiteradas lesiones durante los últimos meses , a tal punto de tener a varios jugadores que son habituales titulares sin actividad oficial, como Gilberto Mora, Santiago Gimenez, Alexis Vega, entre otros.

No obstante, Rodrigo Huescas y Luis Chávez son los principales elementos que podrían no estar presentes en la lista definitiva de Javier Aguirre de cara al Mundial 2026. Ambos futbolistas sufrieron una ruptura de ligamento cruzado anterior que requirió intervención quirúrgica. Chávez no juega desde el 23 de junio de 2025, mientras que Huescas fue operado el 1 de octubre tras sufrir la misma lesión con el Copenhague.

Luis Chávez y Rodrigo Huescas podrían perderse el Mundial 2026 con México|Crédito: Azteca Deportes

Huescas y Chávez podrían volver de sus respectivas lesiones previo al Mundial

El lateral derecho de 22 años y formado en Cruz Azul es probable que reciba el alta médica las semanas previas al comienzo de la Copa del Mundo. Sin embargo, es prácticamente un hecho que llegará a la competición sin ritmo futbolístico, por lo que su convocatoria estaría descartada a menos que el ‘Vasco’ Aguirre sorprenda con una decisión de última hora.

El caso de Chávez es similar, pero a la vez distinto. El mediocampista del Dinamo de Moscú podría regresar a entrenar con normalidad entre el mes de abril y el mes de mayo. Pero también llegará al Mundial 2026 con poco rodaje, poniendo en peligro su participación en el torneo. Cabe destacar que Chávez tuvo un gran Mundial de Qatar 2022, por lo que podría entrar a lista como sorpresa, pero hay bajas probabilidades.

Jugadores que están en duda para el Mundial, pero no descartados

Un caso que preocupa a la afición mexicana es el de Edson Álvarez. El mediocampista de Fenerbahçe ha lidiado con una lesión persistente de tobillo desde finales de 2025. Sin embargo, el malestar se acentuó aún más durante los últimos días, lo que genera dudas sobre su plenitud física de cara a la Copa del Mundo. Es probable que sea convocado, pero todavía está por saberse si podrá ser titular.

Otro caso que llama la atención tiene como protagonista a César Huerta, quien, al igual que muchos futbolistas, se encuentra en tratamiento por pubalgia, sin actividades oficiales por varios meses. Este tipo de lesión puede limitar su preparación y participación al máximo nivel. Además, no ha tenido mucho rodaje con Anderlecht, por lo que su participación en la Copa del Mundo tampoco está asegurada.