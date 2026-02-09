Lindsey Vonn DESAFÍO al DESTINO, vuelve al quirófano y hay PREOCUPACIÓN por su FUTURO

Lindsey Vonn nunca fue una atleta común. Su carrera siempre estuvo marcada por la valentía, el dolor y una obsesión inquebrantable por competir. Pero esta vez, el cuerpo volvió a cobrar factura. La leyenda del esquí alpino estadounidense Lindsey Vonn regresó al quirófano en Treviso, Italia , para someterse a una segunda intervención quirúrgica tras la impactante caída sufrida en los Juegos Olímpicos de Invierno, un episodio que ha encendido las alarmas sobre su estado de salud y su futuro deportivo.

Todo ocurrió apenas días después de una decisión que dividió opiniones. Lindsey Vonn, recién recuperada de una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda sufrida en la Copa del Mundo, decidió presentarse en Cortina para competir en el descenso olímpico. Para algunos fue un acto heroico; para otros, un riesgo innecesario. La montaña no perdonó: apenas 13 segundos después de iniciar su recorrido, la esquiadora perdió el control y se estrelló violentamente ante la mirada atónita del público.

¿Por qué Lindsey Vonn volvió a competir pese al riesgo físico?

Su ADN competitivo es la respuesta. Lindsey Vonn jamás concibió los Juegos Olímpicos como una cita más. Sabía que podía ser su última oportunidad de competir en el mayor escenario posible y eligió asumir el riesgo. Su presencia en la salida simbolizaba resistencia, orgullo y una relación casi visceral con el deporte que la convirtió en ícono.

Tras la caída, fue trasladada de inmediato al Hospital de Treviso, donde fue intervenida quirúrgicamente por una fractura en la pierna izquierda. El parte médico inicial fue reservado y la mantuvo ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos, generando una ola de preocupación entre aficionados y especialistas.

On our way to work! Course looks good today, snow is a lot more firm. Should run quite a bit faster. Because of that, I’ve decided to start in the training run today. See you out there 💃🏼💪🏻 pic.twitter.com/ainVCdKJ8w — lindsey vonn (@lindseyvonn) February 7, 2026

Segunda cirugía y señales de alerta para su recuperación

Este lunes, el equipo médico determinó que Vonn debía regresar al quirófano. La inflamación en la extremidad afectada representaba un riesgo circulatorio que no podía ignorarse. La prioridad ya no era el regreso al deporte, sino evitar complicaciones mayores que pusieran en peligro su salud.

Aunque la intervención fue liderada por el equipo sanitario local, su médico personal viajó desde Estados Unidos para supervisar el proceso, una señal clara de la gravedad del cuadro. El entorno de Vonn mantiene cautela y evita hablar de plazos, conscientes de que el historial de lesiones de la atleta exige prudencia extrema.

Hoy, más que una campeona, Lindsey Vonn es un recordatorio del costo físico que implica desafiar los límites. Su legado ya está escrito, pero su recuperación abre un nuevo capítulo donde la batalla más importante se libra fuera de la nieve.